Dayane Mello torna single: inatteso ritorno su Rosalinda Cannavò

L’inaspettato ritorno di Dayane Mello, adesso single, verso l’ex fiammante amica Rosalinda Cannavò lascia i suoi fan…

Una notizia davvero inaspettata quella proveniente dai più recenti retroscena amorosi della modella sudamericana ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”, Dayane Mello. A quanto pare la sua tanto chiacchierata e presunta storia d’amore con il calciatore Mario Balotelli sarebbe ormai e definitivamente niente più che una buona amicizia. Nonostante qualche dubbio a tal proposito sul futuro. Dunque, la scaltra e sempre diretta nella casa, Dayane, potrebbe essersi già assicurata un cuscino su cui dormire sogni più tranquilli. A rivelare le sue attuali intenzioni è stata lei stessa in una recente intervista concessa al settimanale “Chi“.

Molti indizi portano proprio alla sua compagna di giochi, l’attrice ed ex coinquilina, Rosalinda Cannavò. La quale però si continua a mostrare ancora molto felice in coppia con il suo Andrea Zenga. I fan di entrambe sembrano del tutto interdetti di fronte a così tanti parapiglia… Allora, cosa starebbe davvero bollendo in pentola?

Leggi anche —>>> Belen Rodriguez mette K.O. i fan e si cimenta in un estasiante vedo non vedo – FOTO

Dayane Mello nuovamente verso Rosalinda, cosa succede?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Potrebbe interessarti anche —>>> Elodie, l’ultimo outfit: il fondoschiena disegnato con il compasso – FOTO

“Non sono fidanzata. Sono sola“, afferma con decisione smentendo gli unnumerevoli gossip propagatisi su di loro nelle ultime settimane. Per poi continuare: “Non ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Mario Balotelli? Boh, rispondo così… Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze […], siamo legati. Vedremo…“.

Per quel che riguarda invece il ritorno “di fiamma” con la sua adorata Adua, si accinge a svelare in seguito quale sia finalmente la verità che legherebbe indissolubilmente le due anche in questo momento. “Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta, con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata. Ma ci tengo a dire che…”. Dayane affermerà in seguito come la storia più importante della passata edizione del GF sia stata proprio la loro. D’altronde ad oggi chi è che non ha sentito, anche vagamente, parlare dell’emozionante “Rosmello“?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

La modella ha poi sentito di concludere così: “L’amore ha diverse forme: e noi ci siamo amate. Lei è carina, sensibile, ma oggi è solo una mia amica“. E nonostante non si siano ancora riviste, aggiunge che il loro incontro a tempo debito sarà sicuramente emozionante.