Diletta Leotta gioiosa su Instagram. Il suo sorriso mette di buon umore

La bella conduttrice sportiva Diletta Leotta è gioiosa su Instagram, sorridente e spensierata mette di buon umore tutti i suoi follower. Il suo sorriso ammalia e colpisce al cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La bella conduttrice sportiva Diletta Leotta è il volto della Serie A su DAZN Italia. Nasce a Catania nel 1991 e si è avvicinata al mondo della televisione a 19 anni quando inizia a lavorare per Antenna Sicilia. Nel 2011 comincia a lavorare per Mediaset alla conduzione della trasmissione Il Compleanno su La5, ma la svolta arriva quando inizia a lavorare per Sky.

Ha lavorato anche negli speciali dedicati agli Europei 2016 insieme ad Ilaria D’Amico, e a Gol Deejay con Emis Killa. Dal 2017 è alla conduzione del programma radiofonico 105 Take Away in onda su Radio 105 insieme a Daniele Battaglia e Alan Caligiuri.

LEGGI ANCHE —-> Alba Parietti senza trucco conquista tutti: “Come sono nella vita” FOTO

Una spumeggiante Diletta che trasmette tanta felicità

LEGGI ANCHE —-> Fedez lancia la sua linea di smalti NooN. Lo spot è un ritorno agli anni ’90

Crisi o non crisi con Can Yaman? Diletta non sembra essere turbata, se la ride gioiosa su Instagram ed invita i suoi follower a seguirla durante la diretta di Radio 105 dove conduce 105 Take Away.

La storia di Diletta Leotta è diventata virale su Instagram soprattutto per il #BRAVIOOO urlato a più non posso tra risate senza fiato.

Diletta Leotta è una vera star sul web, i suoi 7,7 milioni di follower la amano per la sua freschezza, spensieratezza, vitalità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La bellissima Diletta Leotta continua a fare strage di cuoricini su Instagram mostrando la sua quotidianità scandita tra lavoro, casa e Can Yaman, il suo bello e impossibile fidanzato. La storia sta facendo sognare milioni di italiane e non solo.