Elisa Visari e Andrea Damante: il colpo di testa sulle spiagge di Santo Domingo – FOTO

Elisa Visari. La giovanissima modella e attrice si trova nella Repubblica Domenicana per una fuga d’amore con il compagno Andrea Damante in un anticipo focoso d’estate. Li accomuna un particolare, scopriamo quale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Se non conoscete ancora Elisa Visari siamo pronti a scommettere che in un prossimo futuro non sentirete altro che parlare di lei. Ha solo 19 anni e una carriera lanciatissima che l’ha portata a emergere nel mondo della moda e del cinema.

Originaria di Latina, nata il 18 Settembre 2001 sotto il segno della Vergine, diplomata al liceo linguistico, fin da adolescente ha avuto le idee chiarissime sulla strada che avrebbe voluto percorrere. Ha esordito a 15 anni come indossatrice, muovendo quindi i primi passi nel mondo del fashion system. I suoi interessi, però, sono ben più ampi. Ha studiato recitazione e ha ottenuto una parte in film di prestigio. Scopriamo di più al riguardo e cosa sta facendo attualmente.

LEGGI ANCHE –> Federica Pellegrini. Il selfie provocante: ti guarda dall’alto in basso – FOTO

Elisa Visari: fuga d’amore con Andrea Damante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

LEGGI ANCHE –> Elodie, selfie allo specchio con una tuta da favola. Incredibilmente bella – FOTO

Una giovanissima Elisa Visari si sta facendo largo sempre di più nel panorama cinematografico italiano. Non ancora ventenne può vantarsi di aver lavorato con un regista di primo piano come Gabriele Muccino nel lungometraggio “A Casa Tutti Bene”, a fianco di super star nostrane come Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Claudia Gerini. Sempre guidata dal direttore romano, ha recitato nel film “Gli anni più belli”. Sul piccolo schermo l’abbiamo vista in “Don Matteo 11”. Ha ricevuto al Giffoni Film Festival del 2019 l’Explosive Talent Award.

Cosa sta facendo adesso? In un anticipo d’estate Elisa Visari si trova con il suo compagno, Andrea Damante (modello, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne) in vacanza nella Repubblica Domenicana. Nei rispettivi profili Instagram dei due giovani appaiono immagini di location paradisiache, tra un tuffo in acque cristalline e primi tentativi di cavalcare le onde con il surf.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D A M A (@andreadamante)

Un particolare non passa inosservato: la coppia sfoggia lo stesso look. Treccine tiratissime sullo scalpo e acconciatura che sa di etnicità e vacanza. Tanti commenti di plauso per Elisa Visari: “Con quel bel viso i capelli tirati stai benissimo”, “Sei di una bellezza unica e rara nella tua semplicità”, “Que linda”.