Elisabetta Canalis di una bellezza sconvolgente: Instagram va in tilt FOTO. L’attrice ha pubblicato uno scatto sul suo profilo che ha fatto girare la testa ai suoi followers

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo. Ha esordito quando era appena una ragazzina e nel corso degli anni è diventata sempre più amata sia dai telespettatori che sul mondo dei social dove è molto seguita e molto attiva. Ogni giorno, infatti, pubblica tantissimi scatti o frammenti di vita quotidiana.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Elisabetta Canalis bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p os t c o n d i v i s o d a E l i s a b e t t a C a n a l i s ( @ l i t t l e cr u m b _ )

Elisabetta ha raggiunto la fama e si è fatta conoscere al grande pubblico quando tanti anni fa ha fatto la velina a Striscia la Notizia, lì ha avuto modo di farsi vedere non solo per la donna bellissima che già era ma anche per la donna piena di ironia e di talento innato che l’ha sempre contraddistinta dalle sue colleghe che negli anni hanno cominciato e finito le loro carriere nel noto programma di Antonio Ricci.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Elisabetta sui social è molto seguita e ogni giorno riceve migliaia di likes e commenti di apprezzamento, in particolar modo dopo l’ultimo scatto che ha pubblicato dove si è mostrata con un trucco particolare. In pochissimo tempo lo scatto ha raggiunto tantissimi likes e anche tanti, tanti complimenti.