Elodie, l’ultimo outfit: il fondoschiena disegnato con il compasso – FOTO

Nel vestire il suo ultimo outfit la bellissima cantante Elodie incanta: sembra che le sue forme siano state disegnate…

Dopo aver conquistato i suoi fan con una particolare e sportiva mise en place color canarino nella giornata di ieri, la cantante romana, Elodie Patrizi, esordisce sulle scene digitali con un abbigliamento dalla bellezza mozzafiato. Nella giornata di oggi l’ex seconda classifica di “Amici – di Maria De Filippi” ed attuale reginetta in rosso dell’Ariston, ha dedicato il suo tempo alla preparazione di uno shooting davvero favoloso. Tra una risata e l’altra fra gli addetti ai perfezionamenti del suo make-up, Elodie, ha poi indossato il fatidico abito… Mostrando ai suoi follower una magistrale sfilata senza precedenti.

Elodie, come Venere: nell’outfit da sogno appare come un’opera d’arte

Una dea contemporanea della bellezza. Ecco svelato l’arcato, e sotto quale identità ha deciso di mostrarsi questa mattina la trentenne artista canora. Nel suo nuovo outfit da sogno, mostrato con naturalezza nelle sue storie Instagram soltanto pochi minuti fa, Elodie assume con grazia le tipiche caratteristiche dell’assoluta divinità romana dedita all’eros. Una Venere di certo moderna… Ma irresistibile.

Ornato da pietre colorate ed infinitamente luminose, culminando poi in una sfarzosa coda di piume dalla tinta turchese ancor più sfavillante, Elodie appare nelle sue fattezze quasi irreali per la sua straordinaria bellezza, come se incarnasse le sembianze di una principessa orientale.

In attesa che venga svelato il segreto che questo abito sembrerebbe portare con sé, assieme alle sue finalità, probabilmente attinenti al mondo della moda, gli ammiratori dell’artista non possono che continuare a contemplare in silenzio le sue forme a tal punto impreziosite quest’oggi quasi “come se fossero disegnate”…