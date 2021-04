Enrico Brignano non è riuscito a conquistare il pubblico italiano con il suo spettacolo su Rai 2? Ecco il motivo dell’insuccesso

Per la televisione ieri è stata una serata all’insegna delle risate e dell’intrattenimento. Su Rai 1 la trasmissione Stasera Canzoni segrete e su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano. Per Finire su Canale 5 Alessandro Siani ha presentato ai telespettatori con Il giorno più bello del mondo. Una battaglia di big, ma chi ha avuto la meglio riguardo agli ascolti? Il risultato vi stupirà.

Ascolti martedì: il sorpasso decisivo

Nonostante Serena Rossi con Canzone segreta sia il must del venerdì sera, nell’ultima puntata non ha ottenuto il risultato sperato e quello con cui è andato avanti il programma in questi mesi. La Rai quindi, dopo gli ascolti di ieri, si chiede se ne valga la pena pensare ad una seconda edizione. In ogni caso si è aggiudicata il primo posto con 3.029.000 spettatori pari al 13.5%. Su Canale 5 la commedia in prima visione di Alessandro Siani Il Giorno Più Bello del Mondo ha raccolto davanti al video 2.499.000 spettatori pari all’11.5% di share. Altro colpo basso per la Rai arriva direttamente da Rai2 con Un’Ora sola Vi Vorrei, spettacolo di Enrico Brignano che ha interessato 1.689.000 spettatori pari al 6.6% di share. A quanto pare il comico romano non è stato seguito come di solito accade e anche per questo la rete nazionale dovrà farsi delle domande. Intanto Mediaset, dopo il successo di Canale 5, conquista anche il quarto posto con Le Iene Show su Italia 1 che ha intrattenuto 1.764.000 spettatori con il 10.3% . Il ritorno di Alessia Marcuzzi e i servizi mandati in onda sono stati fondamentali per ottenere il dato sperato.

Oggi per Mediaset è un giorno speciale: andrà in onda in prima serata la puntata iniziale di Buongiorno mamma, una serie tv che vede protagonisti Raoul Bova, Serena Autieri e tanti altri.