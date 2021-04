Federica Nargi, perfetta e irresistibile incanta il popolo social- Foto

Federica Nargi ha pubblicato un nuovo scatto dove si mostra, come sempre, bella e sorridente. Tanti like e commenti per l’ex velina di Striscia la notizia che, nel corso degli anni, ha collezionato molte esperienze lavorative. Date un’occhiata anche voi al nuovo post della compagna di Alessandro Matri!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Federica Nargi ha pubblicato un nuovo scatto dove è apparsa, come sempre, bella e raggiante. T-shirt con spalle scoperte e occhialoni da sole da vera diva di Hollywood. Il tutto reso ancora più irresistibile dal suo sorriso spendente.

“Se al mattino mi svegliassi e vedessi te allo specchio, mi sveglierei positiva anche io!🤪, Sempre la più bella!😍😍, Ciaone proprio ❤️, Fantasmagorica 😍😍😍😍😍, Stupenda😍 buongiorno!, Dea 😍”, questi alcuni dei commenti che si leggono sotto al suo nuovo post.

Federica Nargi: la carriera e la storia d’amore con Alessandro Matri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)



Federica Nargi è nota per essere una modella, showgirl e attrice. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata molto presto. Nel 2007 ha raggiunto l’undicesimo posto nel concorso di Miss Italia. Nel 2008, invece, ha vinto la finale di Veline, diventando la velina mora, in coppia con la bionda Costanza Caracciolo.

Le due veline hanno ballato sul bancone di Striscia per ben 885 puntate, divise in quattro stagioni andate in onda da settembre 2008 a giugno 2012.

Nel corso degli anni, ha lavorato come testimonial per brand molto importante e, nel 2013, ha condotto anche Facciamo pace in compagnia di Niccolò Torielli. Ha debuttato anche in teatro con Roberta Giarrusso e Gabriele Cirilli nello spettacolo Lui e Lei-istruzioni per la coppia. L’abbiamo vista recitare anche ne Il bello delle donne…alcuni anni dopo e, nello stesso anno, ha anche condotto Colorado insieme a Paolo Ruffini.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Federica Nargi è fidanzata dal 2009 con Alessandro Matri, calciatore da cui ha avuto le due figlie Sofia, nata nel 2016, e Beatrice nel 2019.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Ama moltissimo i tatuaggi e, infatti, ha una stella tatuata sotto il ventre.