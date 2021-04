Emilio Fede esce dalla terapia intensiva dopo mesi: “È la fine di un incubo”

Dopo mesi di ricovero, Emilio Fede torna a casa. Verrà dimesso dall’ospedale San Raffaele: era lì per curare i postumi di una brutta caduta e il Covid-19

Emilio Fede è finalmente pronto a lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano, dove ha trascorso gli ultimi mesi in terapia intensiva. Diversi i problemi di salute che lo hanno costretto lì: prima il Covid-19 a novembre, poi la brutta caduta che dello scorso 11 aprile. Una degenza che lo ha messo duramente alla prova, sia nel corpo che nello spirito. Sabato l’ex direttore del Tg4 potrà tornare a casa.

“Ora cercherò di dimenticare i momenti più difficili, di cacciarli via“. Il giornalista che compirà 90 anni a giugno, tira un sospiro di sollievo: “Finalmente, è un miracolo. Non mi sembra vero. È stata un’esperienza non facile“. Emilio Fede ha raccontato la sua lotta alle agenzie di stampa La Presse e Adnkronos, e ha ne ha approfittato anche per ringraziare l’encomiabile personale medico.

“È la fine di un incubo”: Emilio Fede esce dalla terapia intensiva

Un ricovero davvero interminabile per Emilio Fede, che descrive le difficoltà legate al Coronavirus. Secondo il giornalista infatti occorre una grande forza d’animo per poter combattere e sconfiggere il Covid. La sua è stata una battaglia estenuante: “Il virus non voleva lasciarmi, si era ‘innamorato’ di me. Ma nonostante l’età i miei anticorpi e le mie difese ci sono, hanno funzionato“.

E proprio dall’alto della sua esperienza diretta con la malattia, Fede ammonisce gli italiani, invitandoli alla massima cautela. Commentando le imminenti riaperture, il giornalista si augura che si proceda con prudenza: “Invito tutti ad averla, io stesso farò di tutto per evitare qualunque rischio, anche se riaprire è giusto“.

Emilio Fede ha anche dichiarato che ora che si è rimesso, spera di poter fare presto il vaccino: “Mi hanno tirato fuori da un incubo. Ho fiducia nei medici, nella medicina e quando sarà il mio turno, io mi vaccinerò“. E proprio a chi l’ha curato va il suo più grande ringraziamento, con la speranza che tutto il personale ospedaliero continui ad avere le forze per aiutare chi ne ha necessità.