Giulia Salemi, l’incidente e poi la frattura: i dettagli del dramma

L’ex gieffina a distanza di mesi ha scoperto che all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha sottovalutato un incidente che ha avuto: ecco le conseguenze.

La bellissima italo-persiana è stata senza dubbio una delle protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip. Lei che al reality show di Canale 5 aveva già partecipato, è tornata per lasciare il segno e senza dubbio ci è riuscita.

Dopo la prima esperienza, dove credeva di aver trovato l’amore in Francesco Monte (relazione che dopo pochi mesi fuori dalla Casa è naufragata), stavolta sembra aver incontrato finalmente l’anima gemella in Pierpaolo Pretelli.

Nonostante inizialmente non si credesse nella veridicità dei sentimenti, soprattutto da parte del modello che sembrava aver scelto Giulia solo come ripiego non essendo riuscito ad avere le attenzioni che desiderava da Elisabetta Gregoraci, ora in molti si sono ricreduti.

Infatti la complicità e la genuinità che mostrano nelle loro IG Stories lasciano intendere che forse Giulia e Pierpaolo sono fatti veramente l’uno per l’altro.

L’incidente di Giulia nella casa: le conseguenze

Ma cos’è successo a Giulia all’interno della Casa del GF Vip? Sembrerebbe che abbia sottovalutato un incidente che ha avuto e a distanza di mesi ha scoperto quali sono state le conseguenze.

Era il 6 novembre quando per guadagnare una ricompensa si è tuffata di corsa in piscina facendo una rovinosa caduta. L’ per lì il dolore che ha sentito è stato al gomito e così si è subito fatta medicare con del ghiaccio. Probabilmente ha sottovalutato ulteriori conseguenze che ora sono state rivelate da esami più approfonditi.

L’influencer comunica quanto accaduto su IG: “Ragazzi, non ci crederete, ma ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre” postando una foto insieme al medico che si occuperà della sua guarigione.

A quasi sei mesi dalla caduta ora Giulia seguirà le cure per rimettersi in sesto. Attendiamo ulteriori aggiornamenti!