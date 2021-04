Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 aprile: il confronto con Beatrice

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 aprile: Vittorio vive un momento di grande intimità con la cognata Beatrice.

Nelle ultime puntate da Il Paradiso delle Signore, Marta e Beatrice si sono chiarite tra di loro e la vedova Conti ha fatto intendere che prenderà le dovute distanze da Vittorio. A Marta è inoltre arrivata una proposta piuttosto allettante da parte di Alan Sterling. Il ricco magnate ha offerto ai coniugi Conti la possibilità di curare il lancio della campagna americana. Ciò significherebbe per Vittorio mettere da parte il rancore non solo verso sua moglie, ma anche verso Dante Romagnoli, nuovo supervisore del progetto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 aprile: Umberto consola Marta

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marta non troverà pace e finirà per rifugiarsi tra le braccia del padre Umberto. Vittorio, invece, avrà un momento molto intimo con Beatrice, nel quale i due parleranno del futuro di Pietro come fossero entrambi i genitori. Per quanto riguarda Umberto, l’uomo sarà anche impegnato a cercare di salvare la sua reputazione dalle accuse di Cosimo Bergamini. Il ragazzo lo accusa della morte di Achille Ravasi e minaccia di far venire a galla il suo segreto. Preso dalla disperazione, Umberto chiederà un favore a Dante Romagnoli.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Armando smaschererà finalmente il ladro del Paradiso: si tratta di Giuseppe Amato, che ha accusato Irene per togliersi dai guai. La Venere si sentirà sollevata, ma rifiuterà comunque un invito a cena di Rocco, che ormai le sta facendo una corte spietata.