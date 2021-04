Ilary Blasi, un look da Cenerentola per una Primavera 2021 da favola!

Lungo e blu: l’abito indossato da Ilary Blasi all’Isola dei Famosi è bellissimo e fiabesco. Un sogno ad occhi aperti per questa Primavera 2021…

La Cenerentola delle tendenze moda Primavera Estate 2021: Ilary Blasi all’Isola dei Famosi supera sé stessa e si mostra assolutamente incantevole. A prova di favola!

La moglie dell’ex capitano della Roma ci sta regalando una lezione di stile dopo l’altra. Noi fashioniste gliene siamo più che grate e non smettiamo un secondo di prendere appunti. Dopo gli stivali sexy, a rubarci il cuore arriva un abito blu della nuova collezione Lia Stublla. A quanto pare, la conduttrice è veramente innamorata di questo brand: aveva già sfoggiato all’Isola un abito nero a lacci incrociati.

Ciliegina sulla torta dell’apparizione in blu di Ilary Blasi, è la combinazione dell’outfit con un make up altrettanto oceanico e uno chignon alla Eva Kant che esalta il suo viso e contribuisce a donare raffinatezza e delicatezza all’intero look.

Ad illuminare il volto ci sono anche due vistosi orecchini di Bozard, un altro marchio che Ilary aveva già indossato durante il programma.

Il risultato finale rende la conduttrice simile ad una principessa. Wow!

Complimenti meritatissimi vanno alla make-up artist Laura Barenghi, alla hairstylist Alessia Solidani e, ovviamente, alla bellissima Ilary, nostra affermata icona di stile.

A vestirla nella decima puntata dell’Isola dei Famosi è stata la stylist Silvia Giacò, che ha optato per questo lunghissimo abito blu elettrico in velluto, con uno scollo profondo dato da un ritaglio obliquo che va dalla vita fino alla spalla sinistra, maniche lunghe a guanto e uno spacco vertiginoso laterale.

Sulla schiena invece, sotto il collo dolcevita appare una scollatura sferica. Nel complesso, risulta essere un abito fresco e arioso.

Infine, ai pieni della conduttrice vediamo delle decolletés a punta: che eleganza!

Un outfit tanto fiabesco quanto sensuale. Gira voce che il cameraman fosse andato per un momento in tilt e avesse tenuto la ripresa troppo ravvicinata sulla nostra Lady Totti.

Ilary ammettilo, volevi far perdere la testa proprio a tutti.