Le pagelle ed il tabellino della trentaduesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Parma, appena terminata.

Dopo il tornado Superlega la serie A è pronta a scendere in campo per la 32 giornata di Serie A giocatasi in questo turno infrasettimanale.

Al 25′ del primo tempo arriva il gol per il Parma su punizione battuta da Brugman che passa in mezzo alla barriera e batte Buffon.

Al 43′ arriva il gol di Alex Sandro che nel giro di 4′ minuti realizza la sua doppietta personale e porta in vantaggio la sua Juventus: da calcio d’angolo, il pallone arriva sui piedi del difensore che libera un sinistro potente che non lascia scampo a Colombi. Al 47′ sbuca ancora sul secondo palo il brasiliano che di testa batte il numero uno gialloblu.

E’ al 68′ che i bianconeri chiudono definitivamente la gara con un altro difensore: questa volta è De Ligt che riceve un calcio d’angolo battuto da Cuadrado e con un colpo di testa sul primo palo infila in rete.

Juventus-Parma: il tabellino e le pagelle della gara

Reti: 25′ Brugman, 43′ Alex Sandro, 47′ Alex Sandro, 68′ De Ligt

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado (73′ Kulusevski), Bentancur (73′ Rabiot), Arthur, McKennie (73′ Ramsey); Ronaldo, Dybala. All. Pirlo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Bernardeschi, Frabotta, Felix Correia, Morata

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman (71′ Hernani), Kurtic; Man, Pellè (61′ Cornelius), Gervinho (61′ Mihaila). All. D’Aversa. A disp. Sepe, Rinaldi, Karamoh, Sohm, Dierckx, Brunetta, Traore, Camara, Busi

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Ammonito: 23′ McKennie

Nella prossima gara i bianconeri affronteranno la Fiorentina in trasferta, domenica alle 15:00. Il Parma invece affronterà in casa il Crotone, sabato alle 18:00.