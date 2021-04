La bellissima ex gieffina Giulia Provvedi ha condiviso un video su Tik Tok mentre risponde in modo ironico ad un commento poco carino.

La meravigliosa sorella gemella di Silvia Provvedi, insieme alla quale forma uno strepitoso duo musicale chiamato ‘Le Donatella‘, ha pubblicato un video sul nuovo social network Tik Tok, che dall’anno scorso ha spopolato in Italia e non solo.

Nel video ha risposto ad un commento di un hater che le scrive: “Prenditi più banaxx, che sei in astinenza“.

Giulia, con il sarcasmo che da sempre la contraddistingue, ha risposto dicendo che non è lui a doverle dire quando deve prendere banaxx e che sicuramente se non le sta prendendo è perché il mondo è circondato da persone come lui.

Il Tik Tok più chiacchierato di sempre: Giulia Provvedi non le manda di certo a dire!

Il video, pubblicato circa dodici ore fa, ha spopolato su Tik Tok con quasi 9.000 mi piace, più di 200 commenti e circa 90 condivisioni.

Tra i messaggi degli utenti si leggono moltissime congratulazioni per la risposta data con stile, nonché per la sua educazione, e commenti di supporto da parte dei fan che la seguono sempre con stima e affetto.

Ecco alcuni esempi: “Una risposta semplice ed educata“, “Bella risposta, grandissima!“, “Sei mitica“, oppure “Complimenti ragazza“.

Giulia Provvedi, nel Tik Tok che ha fatto il giro del web, era a casa sua con i capelli legati ed un viso acqua e sapone: anche nella sua semplicità rimane uno schianto!