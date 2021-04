Maneskin, la band ha un nuovo membro? la FOTO inequivocabile

Maneskin, la band ha un nuovo membro? Questo è quanto sembrerebbe dal nuovo post. La foto è inequivocabile.

I Maneskin sono il gruppo più in voga negli ultimi tempi. La band infatti ha riscosso un enorme successo all’ultimo Festival di Sanremo; il primo posto inoltre – ottenuto col favore del web e degli spettatori – consente loro di partecipare all’Eurovision Song Contest (competizione prevista per maggio) riproponendo così Zitti e Buoni, il brano sanremese.

Giovani, ribelli ma con tanta gavetta alle spalle, i Maneskin sono apprezzati da più generazioni e non stupisce pertanto che una meravigliosa Orietta Berti, colpita dalla bravura dei ragazzi, abbia fornito la sua versione del brano del gruppo.

Insomma, i quattro ragazzi sono super amati; Damiano – il front man – apprezzatissimo per il suo carisma e la capacità di comunicare, oltre che per la sua bellezza spigolosa che non passa di certo inosservata.

Ma qualcosa pare stia cambiando per il gruppo romano, ci sono novità in arrivo? Una foto pare dimostri proprio questo.

Maneskin, spunta un nuovo membro: di chi si tratta?

Risale a un’ora fa la foto che immortala il gruppo nella sua interezza: “This is Måneskin” scrivono sul profilo ufficiale che vanta 1,3 milioni di followers. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas e non solo…vi sarebbe infatti un quinto membro. Dai commenti dei fans si apprende che si chiama Leon e sarebbe il secondo chitarrista del gruppo.

Almeno, questo è quanto emerge dal web dato che in molti si sono posti la domanda. Qualcuno sul web ha persino detto che si tratta di una gag pensata appositamente per creare confusione. Insomma, non resta che attendere aggiornamenti sul loro profilo ufficiale.

Ad ogni modo, l’hashtag Leon è diventato virale, che sia stato un mero esperimento social?