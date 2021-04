Mercedesz: “Sono di nuovo me stessa”, il look è esagerato – FOTO

Una serie di scatti imperdibili di Mercedesz, la giovane italo-ungherese propone un look irresistibile di cui è molto felice

Un fascino frutto di madre natura ed ereditario, a cui è davvero difficile resistere. Mercedesz, figlia di Eva, amatissima ex star del cinema a luci rosse, è una delle bellezze più amate dagli internauti di Instagram, in Italia e non solo e ogni volta sa come stupire i suoi followers.

La giovane italo-ungherese (compirà 30 anni ad agosto) è una vera esplosione di sensualità ed eleganza e più volte ha dato prova di non avere assolutamente nulla da invidiare rispetto a sua madre. Anche se quest’ultima, anche lei molto seguita su Instagram, pare aver ingerito l’elisir di eterna giovinezza. La ‘sfida’ a distanza tra le due è appassionante come non mai e non si sa dove guardare.

Mercedesz, ritorno al passato: col nuovo taglio di capelli è bellissima, e che fisico

Quest’oggi, Memi esibisce un look davvero particolare, manifestando ai fan tutta la sua felicità per essere tornata ‘se stessa’. Merito di un nuovo taglio dai capelli lunghissimi, per il quale ringrazia a gran voce i suoi parrucchieri. La foltissima chioma, che le cade lungo tutta la schiena, le dona effettivamente moltissimo e le conferisce un’aura di ulteriore magia. Ma non è tutto qui.

Negli scatti, infatti, si evidenzia, l’abbigliamento di Mercedesz che incornicia alla perfezione il suo fisico statuario. L’abito aderentissimo fa fatica a contenerne le curve sinuose e mozzafiato, se Mercedesz è felice per un look che la rappresenti lo sono anche i fan per cotanta bellezza.