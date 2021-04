La puntata odierna di Pomeriggio Cinque non si è conclusa nel migliore dei modi: Barbara D’Urso, terrorizzata, ha mandato in fretta e furia la pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

Momenti di panico nello studio di Pomeriggio Cinque, dove Barbara D’Urso stava conducendo la puntata di quest’oggi, mercoledì 21 aprile. Gli ospiti del programma avevano appena commentato il matrimonio di Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, quando, all’improvviso, la presentatrice ha sgranato gli occhi per poi assumere un’espressione di puro terrore.

“Che è successo? Si è sentito un forte boato“, ha esclamato la D’Urso, che si è rivolta agli autori per sincerarsi di quanto fosse accaduto. Di fronte al silenzio degli opinionisti, che sono rimasti paralizzati, la conduttrice ha mandato in fretta e furia la pubblicità. “Pubblicità, forza!“, ha intimato Barbara con grande apprensione.

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso e il balletto tra amiche nei camerini di Pomeriggio 5-VIDEO

Pomeriggio Cinque, panico in studio: Barbara D’Urso è sconvolta e manda la pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso, solo notizie negative arriva un’altra batosta per un suo programma

La puntata odierna di Pomeriggio Cinque si è conclusa in un clima di apprensione e di terrore. Dopo aver sentito un forte boato, sia Barbara D’Urso che gli ospiti del programma sono rimasti paralizzati nelle loro sedute, incapaci di proferire parola. La conduttrice, che è apparsa visibilmente allarmata, si è immediatamente rivolta agli autori per tentare di comprendere cosa stesse accadendo.

I telespettatori hanno vissuto dei momenti di grande panico. La presentatrice, che non perde mai il controllo della situazione, sembrava completamente spaesata. “Che è successo? Un tuono? Si è sentito un forte boato…“, ha chiesto Barbara, per poi mandare la pubblicità in fretta e furia. “Pubblicità, forza!“, ha esclamato guardando la telecamera, dato che gli autori sembravano non aver colto la sua indicazione. Interrotta la trasmissione, la conduttrice si è voluta sincerare dell’accaduto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Non appena il programma è tornato in onda, la D’Urso ha chiarito la natura del forte boato. “Per fortuna non era niente. Sono stati solo due tuoni, ma si sono sentiti tantissimo. Ci siamo spaventati“, ha detto Barbara, trovando conferme negli occhi dei suoi opinionisti.