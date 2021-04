Quanto guadagna un direttore di banca: i numeri degli stipendi

Sai quanto guadagna un direttore di banca? Facciamo i conti in tasca a chi con i soldi ci lavora tutti i giorni. Le specifiche sugli stipendi

Ti sei mai chiesto quanto guadagna un direttore di banca? Parliamo di una figura di alto profilo che ha grosse responsabilità sulle spalle.

Da subito possiamo dire che non tutte le figure vengono retribuite allo stesso modo. Certamente il direttore di una banca di una piccola fiale non riceverà lo stesso compenso di quello che deve gestire una sede ampia e di riferimento.

In ogni caso c’è da tenere presente che il direttore di banca è un impiegato a tutti gli effetti, magari ben pagato, ma pur sempre un impiegato. Per poter arrivare a ricoprire questo ruolo serve innanzitutto la laurea in economia, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale. Dopodiché serve trovare l’impiego in una filiale e iniziare la carriera nel mondo della banca. Con impegno, lavoro e successo, piano piano è possibile arrivare alla posizione dirigenziale.

Quanto guadagna un direttore di banca: gli stipendi

Prima di parlare nello specifico di quanto guadagna un direttore di banca c’è da precisare che la retribuzione varia in base a tanti fattori. Senza dubbio quella che conta di più è l’esperienza e l’anzianità lavorativa alla quale seguono anche la grandezza della filiale e le indennità percepite.

Nel settore bancario, i rapporti di lavoro sono gestiti dal Contratto Collettivo Nazionale Bancari (CCNL Bancari) e anche gli stipendi dei direttori devono sottostare ad alcune norme. Tutti i dipendenti, cmpresi i diettori, percepiscono 13 mensilità, alla quale si aggiunge la quattordicesima e gli straordinari che vengono retribuiti con una maggiorazione.

In generale, secondo quanto riporta bonifico.org, le somme medie di uno stipendio di un direttore di banca si aggirano tra i 3-4 mila euro, a seconda dei casi. Un guadagno annuo cospicuo che supera i 40 mila euro. Queste cifre ovviamente sono riferite a posizioni alte, il direttore di una piccola filiale percepisce all’incirca 2 mila euro al mese.