Auto finisce in un canale: morto ex consigliere comunale

Nel pomeriggio di ieri, un ex consigliere comunale è deceduto in un incidente sulla provinciale 28 nel territorio di Montecchio (Reggio Emilia).

Un uomo di 66 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un tragico incidente stradale avvenuto sulla provinciale 28 nel territorio di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia. La vittima si trovava alla guida della sua vettura, sulla quale viaggiavano anche la moglie ed il nipote, quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto che è finita in un canale a bordo della strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato il 66enne in ospedale, dove purtroppo è arrivato senza vita. Illesi i parenti della vittima che erano a bordo dell’auto.

Reggio Emilia, finisce nel canale con l’auto: morto ex consigliere comunale di Cavriago

Tommaso Cavezza, 66enne ex consigliere comunale di Cavriago (Reggio Emilia) e residente a Barco di Bibbiano, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, martedì 20 aprile, in un drammatico incidente stradale. Secondo quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, il 66enne viaggiava a bordo della sua auto, una Wolkswagen Touran, insieme alla Elisa e il nipote lungo la provinciale 28. Improvvisamente, forse colto da un malore alla guida, Cavezza ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada ribaltandosi in un canale. Notando quanto accaduto, alcuni automobilisti in transito sulla strada hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 con diversi mezzi di soccorso. I pompieri hanno estratto il 66enne dall’abitacolo e lo hanno affidato allo staff medico che dopo le prime cure lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale S. Maria di Reggio Emilia, dove purtroppo è arrivato privo di vita. Illesi, invece, come riporta Il Resto del Carlino, la moglie ed il nipote della vittima.

Intervenuti i carabinieri di Montecchio per gli adempimenti del caso utili a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente costato la vita all’ ex consigliere comunale.

Il CELTIC CAVRIAGO si unisce al dolore di familiari ed amici per la scomparsa di Tommaso Cavezza. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze. Pubblicato da Celtic Cavriago su Martedì 20 aprile 2021

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi nelle scorse ore sui social network per la famiglia di Cavezza. Tra questi anche quello del sindaco di Cavriago, Francesca Bedogni, e della società calcistica Celtic Cavriago.