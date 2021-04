Un periodo drammatico per la regina Elisabetta II. Dopo la morte dell’amato principe Filippo, un altro lutto. Annullati i festeggiamenti per il suo compleanno

Oggi la regina più amata e conosciuta compie 95 anni. Ma per Elisabetta II niente torte e celebrazioni. Tutti i festeggiamenti previsti per il suo compleanno sono stati annullati. È un momento delicatissimo per la sovrana britannica che nelle due ultime settimane ha dovuto affrontare la drammatica morte del suo amato Principe consorte. Filippo le stava accanto da oltre 70 anni e il regno e la Royal family stanno ancora facendo i conti con la sua perdita.

E purtroppo qualche giorno fa la monarca avrebbe appreso la notizia di un altro tragico lutto. Proprio nel giorno dei funerali del duca di Edimburgo, sabato 17 aprile, è venuto a mancare un caro amico e storico collaboratore della regina e della famiglia reale.

Regina Elisabetta, dopo la morte di Filippo, un altro lutto

Secondo quanto riportano i quotidiani inglesi, Elisabetta sta affrontando un altro triste evento. All’età di circa 86 anni, è morto Sir Michael Oswald. Il baronetto era da cinquant’anni al servizio della Corona britannica ed era anche fra i più fidati consiglieri personali della regina. In particolare condivideva con la sovrana la passione per i cavalli, tanto che seguiva personalmente le scuderie reali e i destrieri da competizione.

E sempre secondo le testate giornalistiche d’oltre Manica, la notizia di questo ennesimo lutto, a distanza di pochissimi giorni dalla dipartita del principe Filippo, avrebbe visto la monarca fortemente addolorata e provata. Per questo si vocifera che questa sequela di eventi luttuosi e l’età avanzata della regina potrebbe innescare il suo ritiro dalle scene.

La sovrana del Commonwealth ha sempre sostenuto il principio per cui la successione monastica avviene solo con la morte del regnante. Tuttavia già da tempo, per via degli acciacchi, Elisabetta ha iniziato a delegare sempre più incarichi a suo figlio Carlo. E ci si chiede: questo ennesimo dolore potrebbe convincerla a ritirarsi a vita privata? Solo i prossimi mesi potranno darci una risposta.