Rocio Munoz Morales sempre più bella, spunta un like speciale-FOTO

La bella attrice spagnola Rocio Munoz Morales ha condiviso una foto in primo piano con il vento tra i capelli, è bellissima

Rocio Munoz Morales ha condiviso una foto su Instagram in cui appare magnifica in un primo piano con il vento tra i capelli. Anche alcuni personaggi noti riconoscono la sua bellezza, spuntano infatti i mi piace di Miriam Leone e Cristina Marino. La Marino commenta anche con due cuori e la Morales risponde:“Mi amor”. In molti apprezzano l’attrice e lo scrivono nei commenti:“Ma come fai ad essere sempre così interessante”, “Super sublime”, “Sguardo da guerriera”.

Il primo romanzo di Rocio Munoz Morales

La Morales è da poco uscita nelle librerie con il suo primo romanzo, s’intitola “Un posto tutto mio”. La compagna di Raoul Bova esordisce dunque come scrittrice. Ormai la sua carriera in Italia è consolidata. Dopo il film che l’ha resa nota e le ha fatto incontrare l’amore della sua vita “Immaturi-Il viaggio”, per Rocio si sono aperte molte porte. Per anni ha lavorato nella fiction “A un passo dal cielo”. Solamente un anno fa è sparita dalla fiction, in cerca di altro. Ad oggi scopriamo una Rocio diversa, non nei panni di attrice ma in quelli di scrittrice. Ha deciso di annunciare questa uscita con un post su Instagram mostrando la copertina del suo libro, che raffigura una ragazza che appare in un campo di fieno e sta in piedi proprio su una palla di fieno tenendo in mano un luce.

Sopra di lei appaino tante altre luci. Nella didascalia spiega di cosa si tratta:”Ho sempre amato le sorprese, amato sorprendere ed essere sorpresa a mia volta, Ecco perché ho provato un brivido quando ho scoperto in me, per la prima volta, il desiderio di scrivere. Ho capito che avevo davanti il momento giusto per impugnare una penna e assecondare quella incontenibile voglia di narrare senza etichette, senza filtri, senza pregiudizi, raccontare me stessa anche mentre mi emoziono nell’atto di creare una storia che tanto ricorda il viaggiare: una atto rivoluzionario che parte dalle mie profondità per raggiungere il mondo esterno attraversando strade sconosciute, incrociando gli sguardi di quella gente che talvolta ama perdersi in un libro, proprio come me”.

Dunque il libro dell’attrice non è una autobiografia ma racconta qualcosa anche di lei, è un vero e proprio romanzo. Una storia che ha come protagonista una ragazza spagnola, una masseria in Puglia, leggende, amore, amicizia e anche un mistero da risolvere. Un romanzo leggero e d’intrattenimento.