Rosalinda Cannavò e l’umiliazione a Andrea Zenga: “è sporco!” – FOTO

Duplice umiliazione senza precedenti tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: cosa è successo tra i due? Ecco i dettagli.

L’interprete messinese de “Il peccato e la vergogna” ed ex coinquilina dell’ultima edizione del reality in onda su Mediaset de “Il Grande Fratello Vip”, Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è finalmente tornata nella sua abitazione milanese nella mattina di ieri. Ad attenderla con trepidazione vi era il suo fidanzato, conosciuto durante l’avvenuta nella casa del GF ed al quale non si è più voluta separare, il ventisettenne nativo proprio del capoluogo lombardo, Andrea Zenga. A scuotere la loro tranquillità però dopo il suo ritorno pare sia stato un curioso battibecco in cui i due appaiono “divertirsi” e dimostrarsi il loro affetto in preda ad insolite umiliazioni. Scopriamo i dettagli.

Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga, “bisogna pulire” poi la vendetta…

Andrea immortala all’improvviso durante una normale routine quotidiana Adua, la quale sembra essere fin da subito abbastanza contrariata a tal proposito. “Sti cavoli, c’è, ma ti sembra! C’è tutto sporco, bisogna pulire dai… Andrea… Rimboccati le maniche!“. Peccato però per la reazione della sua fiamma. Mentre lei scuote la testa in disaccordo, lui suole dimostrarsi al momento occupato a svolgere un’altra attività evidentemente più allettante delle pulizie domestiche. Ovvero, quella del fantacalcio…

Rosalinda sembra restare allibita di fronte alla sua reazione, inoltre filmata e successivamente condivisa nelle sue storie su Instagram. Ma pare cercare di mantenere il contegno sforzandosi di continuare a sorridere… Il colpo di grazie per Andrea però arriverà nella giornata di oggi, dove lei farà lo stesso per ben due volte. Filmandolo nel mentre di una sosta alla pompa di benzina lo sbeffeggerà con “infinita grazia” in tal modo: “Pulizia veloce vetri e muto!“.

La vendetta va servita fredda… E Rosalinda non si azzarda a rinnegare il celebre detto.. Insomma una coppia dalle mille scintille e contraddizioni, ma che nonostante questi innocenti e goliardici battibecchi sembra davvero essere inseparabile ormai da ben due mesi. I due, infatti, hanno festeggiato il loro mesiversario proprio cinque giorni fa.