Roshelle, la scollatura esagerata manda in tilt Instagram: illegale – FOTO

Roshelle annuncia ai fan una notizia importante, ma l’outfit distoglie l’attenzione dall’informazione: scollatura pazzesca

Stile provocatorio e provocante, Roshelle è abituata a stupire i fan sempre con qualcosa di nuovo. Dibattuta, criticata ed amata, è stata protagonista di alcune contestazioni circa la sua modalità di esprimersi attraverso la musica con l’uso del (magnifico) corpo.

Come ad esempio per il video di “Tutti Frutty“, che ritrae la cantante su un cavallo bianco completamente nuda per la città, vestita solo dai capelli lunghi come unico “velo”. Ma lei ha prontamente risposto, e non ha problemi a sottolineare quanto ami unire la sua voce ed il suo corpo per esprimersi, affermando la sua libertà.

Ed è proprio questo suo spirito libero ad essere amato dai numerosissimi fan, oltre che la sua riconoscibile musica. A loro è diretto l’ultimo post di Roshelle, che annuncia una novità in arrivo, ma l’outfit scatena il delirio.

Roshelle, l’outfit manda in delirio il social

Roshelle annuncia ai suoi fan l’uscita dell’album del rapper milanese Rkomi, “Taxi Driver“, che contiene il brano “Paradiso vs Inferno“, al quale ha partecipato. Prodotto da dj Shablo, la collaborazione tra i due giovani artisti si prospetta già una canzone di successo. L’attenzione dei fan, felici per la notizia, è tuttavia compromessa dall’outfit seducente che sfoggia la cantante nella foto in accompagnamento.

Il caschetto ultra liscio rigorosamente rosa, dalle suggestioni anni ’90, spicca nella foto sui colori chiari del look. Sfoggia un abito in tonalità beige con giacca a doppio petto e cut out sulle spalle, indossata senza alcun altro indumento, lasciando la visuale sull’esplosivo décolleté. Come accessorio ha selezionato la collana dorata e lo sguardo sempre intenso e sensuale che rapisce.

Più di 27 mila i like totalizzato dal post di Roshelle, in una veste strepitosa. Ancora una volta ha saputo stupire e incantare i suoi fan, che segnano già i giorni mancanti al 30 aprile sul calendario.