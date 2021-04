Sabrina Salerno scatto bollente, s’intravede il reggiseno-FOTO

La bella Sabrina Salerno ha condiviso una foto su Instagram in cui appare bellissima con una felpa rosa e una maglia nera trasparente

La Salerno è bellissima su instagram in uno scatto che la ritrae con una maglia nera trasparente che fa intravedere il reggiseno sotto. Indossa poi una felpa rosa che la rende ancora più bella. Nella didascalia si lamenta del tempo che è pazzo. Sono tantissimi i commenti in risposta. “Il tempo è molto pazzo! Qui a Roma ieri grandinava”, “Ho aspettato tutto il giorno per un tuo post”. “Sicuramente è stato causato dal Giro in moto con tuo figlio”.

Sabrina Salerno sempre più sensuale su Instagram

La Salerno è sempre più sensuale su Instagram, i suoi scatti lasciano senza fiato. Uno la ritrae appoggiata ad una fontana con un costume intero addosso, aperto sul ventre e scollato sul seno. Nella didascalia scrive:“Made in Italy”. Partono subito i commenti dei followers:”Orgoglio nazionale, tu!”, “Sei la vita in musica tu”, “Una vera bellezza italiana statuaria”. Nelle stories commenta il video di Beppe Grillo uscito l’altro giorno riguardo il processo del figlio per stupro. La Salerno si dice stupita e sostiene che si è fatto autogol da solo e anche al figlio. Dice che come donna è rimasta molto male per la frase detta da Grillo riguardo al fatto che la ragazza ha denunciato il fatto dopo 8 giorni e intanto è andata a fare attività sportive.

La Salerno sostiene che una donna può stare molto male in quei giorni e non vuol dire nulla se la denuncia arriva dopo qualche giorno o subito. Afferma che quanto detto da Grillo sia gravissimo e di un maschilismo folle. Conclude dicendo che giustizia sia fatta, se è colpevole è colpevole se è innocente è innocente. Sicuramente il pensiero della Salerno è giusto, ma va anche contestualizzato. Grillo sicuramente ha alzato i toni e ha perso lucidità mentre esprimeva il concetto perché dentro di se era chiaro che provava una grande rabbia e paura per il figlio, che è comprensibile. Pertanto si può essere anche espresso male e ha fatto parlare al suo posto la disperazione. Per quanto riguarda la denuncia, ovviamente ogni donna elabora con tempi diversi un trauma del genere e può metterci più tempo.

Tuttavia sarebbe meglio a prescindere che una donna denunciasse immediatamente quando subisce una violenza, è la cosa migliore sotto ogni punto di vista ma in primis per la sua tutela. Per quanto riguarda il figlio di Grillo come ha detto la Salerno ci si rimette nelle mani dei giudici che valuteranno la colpevolezza o innocenza del giovane.