Zodiaco, i segni meno ordinati in assoluto: scoprili tutti

Scopriamo quali segni zodiacali rientrano tra i meno ordinati in assoluto: come fanno a sentirsi bene nel loro disordine e cosa li spinge a vivere così

Per alcune persone l’ordine non risulta essere una priorità, scegliendo così volontariamente di distogliere l’attenzione da ciò che agli occhi degli altri potrebbe apparire un caos. Altre ancora sembrano vivere bene circondati dal proprio disordine nel quale paradossalmente trovano una loro serenità. Questi aspetti caratteriali potrebbero avere a che fare anche con il proprio segno zodiacale. Secondo gli astrologi infatti alcuni di questi spiccano proprio in questo senso, rientrando nella lista dei meno ordinati dell’intero Zodiaco. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali meno ordinati

Quando si parla di disordine il più delle volte si pensa immediatamente a quello materiale, visibile agli occhi: da una stanza sotto sopra a una scrivania mal organizzata. Eppure si può essere poco ordinati anche nella gestione delle proprie emozioni e dei propri pensieri. Ne è un esempio il segno dell’Ariete che apparentemente sembra avere sempre il controllo su tutto ciò che lo circonda e su ogni aspetto della vita. Eppure non è così. In particolare si tratta di un segno incapace di gestire al meglio i sentimenti e le sue reazioni, spesso istintive, che traggono origine da un disordine interno.

Per quanto riguarda i Gemelli invece il loro disordine riguarda l’organizzazione dei propri impegni e della vita quotidiana in generale. Sembrano non riuscire a seguire dei veri piani, preferendo farsi trasportare dal momento e dagli impulsi ricevuti in una determinata situazione. Questo li porta sicuramente a essere un segno imprevedibile ma anche molto poco preciso, cosa di cui gli importa relativamente.

Nel caso del Leone invece parliamo soprattutto di un vero e proprio disordine materiale. Che sia in casa o in ufficio, la sua allergia all’ordine è visibile a tutti. Eppure sembra vivere bene immerso nel proprio caos, riuscendo a trovare ugualmente l’ispirazione necessaria a dargli la giusta carica per affrontare la vita. Lo stesso vale per il Sagittario al quale manca la voglia di riordinare oggetti materiali e pensieri. Non è un caso se il più delle volte le persone nate sotto questo segno perdono le cose o si sentono particolarmente confusi dalla loro stessa mente. Ci vorrebbe più forza di volontà e un filo di chiarezza in più.

Infine tra i segni meno ordinati troviamo quello dei Pesci che, sensibili e sognatori, preferiscono dedicarsi totalmente ai propri sogni e al mondo immaginario nel quale desidererebbero vivere. Questo li porta a badare meno a ciò che li circonda nella realtà finendo per essere piuttosto disordinati.