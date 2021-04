Shaila Gatta mostra i glutei in un VIDEO da brividi: fenomenale

Shaila Gatta è sempre fantastica sui social network: la Velina ha condiviso un filmato molto interessante su Instagram.

Shaila Gatta è attualmente la Velina mora di ‘Striscia la Notizia’. I suoi stacchetti con Mikaela Neaze Silva sono davvero memorabili. La nativa di Aversa si distingue per la sua sensualità e per le sue gambe chilometriche. La 24enne è attivissima sui social network: oltre a condividere contenuti estremamente bollenti e piccanti, la ballerina piazza anche post costruttivi in cui dispensa consigli per gli utenti.

Shaila, poco fa, ha pubblicato un video molto particolare. La ragazza ha dato consigli su allenamenti e alimentazione per migliorare i propri glutei. In alcuni punti del filmato, la classe 1996 ha mostrato il suo didietro facendo girare dalla sedia a tutti. Il video, in poche ore, ha collezionato 24mila likes e più di 240 commenti.

Shaila Gatta, consigli per migliorare i glutei e mostra il suo didietro

Shaila Gatta, poco fa, ha condiviso un video davvero interessante. “A grande richiesta, oggi parleremo di glutei”, ha esclamato la ragazza. La velina, nel filmato, indossa una magliettina rosa che mette in risalto il suo fisico e pantaloni aderenti che valorizzano le sue gambe e soprattutto il suo fondoschiena. In alcuni tratti del video, la nativa di Aversa piazza il suo didietro in primissimo piano.

“Sapevate che per ingrossare il lato B gli elastici non bastano, ma dovete allenarlo con carichi pesanti? In più, se state seguendo una dieta ipocalorica non dovete sovraccaricarlo perché rischiate di ottenere l’effetto contrario”, ha scritto nella didascalia. La 24enne ha spiegato che non bisogna sovraccaricare il proprio corpo con esercizi e di lasciar riposare i muscoli.

Shaila, qualche giorno fa, ha postato in rete una fotografia fantastica in cui ha mostrato le sue gambe incredibili e il suo addome da paura.