La bella influencer Soleil Stasi condivide su Instagram un video in cui appare sensuale e bellissima mentre fa il bagno sotto una cascata

Soleil Stasi una sirena che nuota sotto ad una cascata che sembra uscita da una favola. I commenti sono tantissimi e tutti scrivono della sua bellezza ma anche della bellezza del posto. “Divina”, “Che posto da favola”, “La sirena di Ulisse”. L’influencer si trova a Scape Park in Repubblica Domenicana. Una vera chicca di bellezza e natura che incanta. Condivide un video in mezzo alla natura e scrive:”Via via, dagli uomini e le città, in mezzo alla natura selvaggia, nel silenzio della natura dove l’anima ha bisogno e non reprime è musica”. La Stasi è dunque scappata da qualche uomo?

Soleil Stasi e il video dove s’intravede un seno

La Stasi ha condiviso qualche settimana fa un video in cui cambia outfit molte volte, non sfugge però il dettaglio che nel secondo look dove indossa un bikini si intravede un capezzolo. Ovviamente tutti si sono accorti del piccolo incidente sexy dell’influencer e non hanno mancato di farglielo presente. Alcuni l’hanno difesa dicendo che può capitare, altri invece sostengono di non capire perché non controlla i contenuti prima di condividerli visto che è il suo mestiere. L’influencer si giustifica con molta tranquillità dicendo che controlla sempre ma a volte può sfuggire qualcosa.

In realtà è abbastanza difficile che potesse sfuggire, perché si vede lontano un miglio però può capitare una svista. Sempre che non sia una trovata per attirare più visualizzazioni al post. Belen insegna che i piccoli incidenti sexy possono fruttare grande interesse, come ricordiamo a Sanremo la sua discesa dalle scale con lo spacco profondissimo e la farfallina sull’inguine che si intravedeva. Oppure la famosa spallina che più di una volta è scivolata scoprendo il seno. Quindi per la Stasi sarà stato un vero incidente? oppure una tattica per attrarre più mi piace e visualizzazioni? In ogni caso molti followers hanno apprezzato molto. La Stasi appare comunque in gran forma e magnifica.

Riguardo la sua vita sentimentale non si sa molto, era apparsa mesi fa al fianco di Mattia Ferrari, giovane imprenditore ed ex amico di Belen Rodriguez. Pare infatti che la Stasi abbia una passione per gli amici ed ex della Rodriguez. L’influencer è stata in primis con il fratello della showgirl Jeremias, i due si sono conosciuti sull’Isola dei famosi. Poi c’è stata la brusca e fugace frequentazione con Andrea Iannone, ex della Rodriguez anche se è finita ancora prima di iniziare.

E ora pare che ci sia Mattia Ferrari nel suo cuore, che è stato molto legato a Belen specialmente quando quest’ultima si è separata da Stefano De Martino. Non è chiaro però se la Stasi e Ferrari attualmente stiano insieme dal momento che non si vedono mai foto dei due. Inoltre nel video in Repubblica Domenicana ha dichiarato di essere scappata dagli uomini in quel luogo.