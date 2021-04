I Soliti ignoti, la scelta di Farnesi esaspera tutti: “Com’è possibile?”

A I Soliti ignoti ospite ieri sera Roberto Farnesi. L’attore e le sue tattiche di gioco non piacciono al pubblico che si scatena su Twitter

Ieri sera su Rai 1, dopo il Tg1 come consuetudine, una nuova puntata de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus che trasforma i concorrenti in piccoli detective. Indovinare le identità misteriose, aiutati da alcuni indizi, per arrivare alla fine con un bel montepremi, da portare a casa, solo se la scelta sul parente misterioso è corretta.

Ieri sera in studio a giocare è stato un altro volto noto. Si tratta di Roberto Farnesi, il celebre attore e volto amatissimo della soap opera del pomeriggio di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Si continua a I Soliti Ignoti a giocare con i personaggi famosi per devolvere le vincite in favore della Fondazione Italiana per l’Autismo.

Cosa è riuscito a fare Farnesi? Partita incerta e scelte che non hanno conquistato il favore del pubblico. La strategia usata dall’attore non è piaciuta e alla fine si è dimostrata anche sbagliata. Vediamo cosa è successo.

I Soliti ignoti, la cautela di Farnesi fa infuriare il web

Una partita quella di ieri sera a I Soliti Ignoti giocata da Roberto Farnesi alquanto strana. Fin da subito l’attore de Il Paradiso delle Signore ha iniziato a chiedere gli aiuti disponibili. Lo ha fatto già con il primo ignoto, vestito in modo particolare, da barista. La sua professione è evidente, ma Farnesi vuole essere cauto e chiede l’aiuto.

La sua cautela continua per tutto il resto del gioco, usa subito tutti gli indizi e anche il domandone con i primi ignoti. Lo fa anche con il volto noto di Morgana, la componente del Bagaglino, autrice e interprete del brano di successo Il Pulcino Pio.

I telespettatori sono indignati. Non riescono a credere che il volto de Il Paradiso delle Signore abbia sprecato così in un batter d’occhio tutti gli indizi. Su Twitter si scatenano i commenti verso di lui. Il pubblico esasperato sbotta contro l’attore: “Ma ha chiesto l’indizio al concorrente vestito da barista?”. E ancora: “Morgana aveva il pulcino sulla maglietta e ha chiesto l’indizio… Com’è possibile?” tuona un altro.

La troppa cautela di Farnesi alla fine è costata cara. È arrivato senza un errore fino al settimo ignoto ma è da qui in poi che la partita si è chiusa in modo rovinoso. Rimasto senza aiuti, ha sbagliato tutto. Gioca per 3200 euro ma non ce la fa nemmeno con il parente misterioso. Amadeus non può che commentare “Che peccato – dice Amadeus – avevi fatto un percorso bellissimo. Purtroppo bisogna azzerare tutto”.