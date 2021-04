Ragazzo di 19 anni si toglie la vita in casa: sconvolta la comunità locale

Un ragazzo di 19 anni si è tolto la vita ieri mattina a Pavone Canavese, in provincia di Torino, sparandosi con la pistola del padre.

Sotto choc l’intera comunità di Pavone Canavese, in provincia di Torino. Nella mattinata di ieri, martedì 20 aprile, un ragazzo di 19 anni si è tolto la vita nella propria abitazione sparandosi con la pistola del padre. A dare l’allarme sono stati i familiari del giovane, per cui non c’è stato nulla da fare. Presso l’abitazione, oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e per risalire alle motivazioni che possano aver spinto il 19enne a compiere un simile gesto.

Leggi anche —> Dramma in montagna, uomo ritrovato senza vita: a lanciare l’allarme i familiari

Torino, tragedia nella mattinata di ieri: ragazzo di 19 anni si toglie la vita

Leggi anche —> Auto finisce in un canale: morto ex consigliere comunale

Aveva solo 19 anni il ragazzo che nella mattina di ieri, martedì 20 aprile, si è tolto la vita nell’abitazione dove viveva con i genitori a Pavone Canavese, piccolo comune di circa 4mila abitanti in provincia di Torino. Stando alle prime informazioni, riportate dai vari giornali locali tra cui Il Quotidiano Canavese, il giovane, si sarebbe sparato in casa con la pistola del padre, regolarmente detenuta. I familiari hanno lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Purtroppo per il 19enne, che frequentava l’ultimo anno di scuole superiori ad Ivrea, non c’è stato nulla da fare.

Intervenuti anche i carabinieri di Ivrea che hanno avviato le indagini per ricostruire i contorni della vicenda. Non si conoscono le cause che hanno spinto il ragazzo a togliersi la vita, circostanza che stanno cercando di chiarire i militari dell’Arma. Il giovane, scrive Il Quotidiano Canavese, non ha lasciato nessun biglietto o lettera per spiegare quanto messo in atto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La drammatica notizia ha sconvolto l’intera comunità del piccolo comune nel torinese che si è stretta al dolore dei familiari colpita dalla tragedia. Anche il sindaco Endro Giacomo Bevolo ha espresso il proprio cordoglio a nome di tutta la comunità.