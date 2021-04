Grave incidente sull’autostrada: due morti

Stamane, due persone sono morte carbonizzate all’interno della propria auto schiantatasi contro il guardrail lungo l’autostrada A29, in provincia di Trapani.

Due persone hanno perso la vita questa mattina in un drammatico incidente stradale sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Secondo i primi riscontri, le due vittime viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora in corso di verifica, si è schiantata contro il guardrail prendendo fuoco subito dopo. I due sono rimasti intrappolati nell’abitacolo e sono stati ritrovati carbonizzati dai soccorsi e dai vigili del fuoco sopraggiunti sul luogo della tragedia. Intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi.

Trapani, auto si schianta contro il guardrail sull’autostrada A29 e prende fuoco: due morti

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 21 aprile, lungo l’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, in direzione Alcamo. Stando a quanto riporta la redazione del quotidiano locale La Sicilia, un’auto con a bordo due persone si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro il guardrail all’uscita della galleria di Fulgatore, in provincia di Trapani. Un impatto molto violento a seguito del quale la vettura ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti, in pochi minuti, i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Domate le fiamme, per i due occupanti del veicolo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno rinvenuto i cadaveri carbonizzati tra le lamiere.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta dello schianto.

Da quanto emerso ad ora, pare si sia trattato di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli in transito lungo l’autostrada. In corso anche le operazioni per identificare le vittime.