Un Posto al Sole anticipazioni 22 aprile: Niko in difficoltà. Intanto, suo figlio Jimmy, si diverte insieme al nonno a Berlino

Quello che è successo ad Ernesto ha lasciato moltissime domande e nessuna risposta. Franco sta seriamente cominciando a pensare a quali sono state le cause che ha portato a tutto questo, mentre intanto Ferri cerca di arginare il rischio che i Cantieri vengano messi sotto sequestro, il che sarebbe davvero un dramma irreparabile.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Intanto Renato e Jimmy stanno trascorrendo del tempo a Berlino: Poggi ha voluto fargli una sorpresa e portarlo con sé per il compleanno della nonna. Intanto che sono lì a divertirsi, Niko lavora ad un caso molto particolare che lo mette in difficoltà ma qualcuno sarà pronto a correre in suo aiuto.

Intanto Speranza è partita e Vittorio si sente molto più tranquillo ora che la sua fedeltà nei confronti di Alex non è messa in pericolo. Samuel, invece, è molto triste all’idea di non vedere più la ragazza e vorrebbe davvero tanto che ritornasse a Napoli per poterla rivedere.