Uomini e Donne, accuse pesanti al cavaliere: interviene Maria

Uomini e Donne, tutti contro Luca Cenerelli. Il comportamento del cavaliere ha mandato su tutte le furie i presenti in studio: interviene Maria

Il pubblico che segue Uomini e Donne sta lentamente cambiando idea su uno dei nuovi volti del parterre maschile: stiamo parlando di Luca Cenerelli, il 47enne che, dal giorno in cui è entrato in trasmissione, ne ha combinata una dietro l’altra. Se inizialmente si era presentato come un uomo galante e gentile, in realtà, il suo comportamento nei confronti delle dame ha lasciato intendere tutt’altro.

Quest’oggi, durante la puntata, Maria De Filippi ha mostrato ai presenti alcune frasi che Luca ha scritto in riferimento ad Angela Paone, dama con cui ha avuto una frequentazione. Tali commenti, che Cenerelli ha pubblicato rispondendo agli utenti di Instagram, non sono affatto andati giù né ad Angela né agli altri partecipanti: anche Maria De Filippi è intervenuta per rimproverarlo.

Uomini e Donne, accuse pesanti a Luca: interviene Maria

Commenti poco lusinghieri quelli che Luca Cenerelli ha scritto a proposito di Angela, la dama con cui si è frequentato fino a poco tempo fa. Il cavaliere, rispondendo ai fan, ha lasciato intendere di aver interrotto volentieri la conoscenza con la donna, la quale non avrebbe l’età adatta per poter dare alla luce dei figli. In studio, Gianni Sperti e gli altri partecipanti si sono scagliati contro di lui, accusandolo di falsità e di mancanza di tatto.

Il cavaliere ha cercato di discolparsi come meglio poteva, sostenendo di non saper usare i social e di averne fatto, inconsapevolmente, un cattivo utilizzo. Maria De Filippi, indispettita dai suoi giri di parole, lo ha tuttavia ammonito severamente: “Tu sei un grande oratore, ma in questo caso stai sviando il discorso. Quello che Angela recrimina è il fatto che tu abbia parlato male di lei quando la frequentazione era finita“. Cenerelli, di fronte alle accuse della conduttrice, si è trovato in evidente difficoltà.

Molte persone, in realtà, sembrano aver cambiato idea sul cavaliere. Lo stesso Gianni Sperti, che inizialmente aveva simpatizzato per lui, ha ammesso di non apprezzare più il suo comportamento. Arrivati a questo punto, la sfida di Luca sarà quella di far ricredere il pubblico.