Uomini e Donne anticipazioni 22 aprile: tensione alle stelle per Gemma Galgani. Tutti in studio sono convinti che la dama torinese provi ancora dell’attrazione per Nicola Vivarelli

Delle parole che Eugenia non si aspettava… Cosa fareste al suo posto? #UominieDonne pic.twitter.com/YX6jCThlUx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e finalmente vedremo quello che è successo tra Eugenia e Massimiliano. La corteggiatrice aveva deciso di lasciare il programma perché Massimiliano non le stava dando quello di cui aveva bisogno e cominciava a pensare di non essere apprezzata abbastanza. Intanto tra Samantha e Alessio è scattato un bacio a telecamere spente molto atteso e voluto da entrambi: Bohadan non ha avuto nessuna reazione particolare nell’apprendere questa notizia e ciò ha fatto pensare a Gianni che il ragazzo non sia davvero lì per lei ma per altri scopi.

Uomini e Donne, Eugenia ritorna? Le anticipazioni

Eugenia ha preso una decisione! Massimiliano riuscirà a farle cambiare idea? ORA a #UominieDonne… pic.twitter.com/KqkN55D3H5 — Witty TV (@WittyTV) April 16, 2021

Tornando ad Eugenia e Massimiliano, pare che i due siano usciti insieme e che lei abbia deciso di tornare sui propri passi. Per questo motivo il tronista ha lasciato a casa Vanessa, con cui si era scambiato un bacio nell’ultima esterna. Eugenia temeva di non piacere abbastanza al tronista e lui glielo aveva confermato dicendole però di essere molto attratto mentalmente da lei, e Maria De Filippi aveva consigliato ad Eugenia di lasciare il programma. Un consiglio destinato a rivelarsi perfetto: Massimiliano, che non sapeva cosa provava per Eugenia, ha capito di non volerla perdere quando l’ha vista alzarsi e lasciare lo studio dicendo di andare via per sempre.

"Tu sei un po' freddo con lei oggi…" Siete d'accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/T0HahgFPo7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Dunque le cose sono migliorate tra di loro e Massimiliano potrebbe avere le idee più chiare. Anche Ida Platano che è tornata nel programma da poche settimane, sembra avere delle buone novità: sarà uscita con qualcuno in particolare che le piace?