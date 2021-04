Travolto dallo scuolabus: autista muore nel parcheggio della scuola

Nel primo pomeriggio di ieri, un autista di 60 anni è morto dopo essere stato schiacciato da uno scuolabus che aveva parcheggiato poco prima a Malcesine, in provincia di Verona.

Un autista di 60 anni è deceduto nel primo pomeriggio di ieri a Malcesine, in provincia di Verona. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva parcheggiato uno scuolabus che, però, improvvisamente ha ripreso la marcia. A quel punto, l’autista ha provato a fermarlo cercando di risalire, ma è rimasto schiacciato. Inutili i tentativi dei soccorsi, giunti sul posto, dopo le segnalazioni. Intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri ed i tecnici dello Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro).

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 20 aprile, a Malcesine, piccolo comune in provincia di Verona. A perdere la vita Giuseppe Landolina, 60enne autista di professione. Stando a quanto riporta la redazione de Il Dolomiti, l’autista aveva parcheggiato uno scuolabus all’interno del parcheggio della scuola in via Navene Vecchia in attesa che gli studenti terminassero le lezioni. Per cause ancora da accertare, il mezzo ha ripreso la marcia e pare che l’autista nel tentativo di fermarlo sia rimasto schiacciato.

Lanciato l’allarme, presso la scuola sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma per Landolina non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti anche i carabinieri hanno svolto gli accertamenti per verificare l’esatta dinamica della tragedia. I militari dell’Arma, riporta Il Dolomiti, hanno provveduto anche al sequestro dello scuolabus. Intanto, essendosi trattato di un incidente sul lavoro, i tecnici dello Spisal di Valeggio sul Mincio hanno aperto un’indagine.