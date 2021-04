Virginio: con il nuovo singolo ritorna alle origini: “Sempre sulla mia strada”

Virginio, il vincitore di Amici ritorna con “Rimani”. A noi di YesLife ha raccontato il suo essere “ribelle gentile” e cosa si aspetta dal futuro

È stato uno dei grandi vincitori di Amici di Maria De Filippi, un cantante e uno scrittore che ha emozionato un pubblico eterogeneo. Un giovane garbato, talentuoso e mai sopra le righe.

Lui è Virginio, artista poliedrico che dopo la vittoria del talent show ha prodotto tre album. Scrive per sé e per gli altri, tanti gli artisti di fama internazionale che si sono affidati alla sua penna, in grado di dare parola ai sentimenti, prima tra tutti Laura Pausini.

Oggi Virginio è tornato con un nuovo singolo “Rimani” che racconta, come in un film, un caleidoscopio di sensazioni, quelle che nella vita stanno dietro al cambiamento. La trasformazione, anche di un rapporto per arrivare alla propria libertà. Questo e molto altro ci ha raccontato nella nostra intervista.

Virginio torni con un nuovo singolo, “Rimani”. Un inno alla libertà, solo amorosa? Oppure una vera catarsi?

Entrambe le cose, perché una relazione fa parte della vita che viviamo ogni giorno. Sicuramente scrivere canzoni è catartico per capire e superare anche i momenti bui.

E tu al momento sei ancora alla ricerca della tua libertà o l’hai trovata?

La libertà è un viaggio che non si ferma mai, perché mentre la inseguiamo siamo noi stessi a cambiare. Certamente sono un Acquario e dunque la libertà soprattutto artistica è fondamentale, per questo ho fatto sempre scelte controcorrente e ho deciso di continuare la mia strada da indipendente.

Per te è un po’ tornare alle origini?

Si, in un certo senso sì. Tornare a quel “pop drama” che mi ha sempre contraddistinto fin dall’inizio della mia carriera e che le persone di fatto cercano in me.

Ti definisci un “ribelle gentile”, che dice le cose che pensa ma in modo garbato. Secondo te questa strada paga sempre?

Si, ma più alla lunga. Io non sono mai cambiato per accontentare qualcuno, sono sempre rimasto me stesso, soprattutto artisticamente parlando. Ma l’ho sempre fatto senza grandi annunci plateali o bizzarre manifestazioni ego riferite. Sono semplicemente andato avanti, perché del passato mi importa poco, se non per evitare di ripetere gli stessi errori.

Questo singolo e questo modo così personale di fare musica apre la strada ad un nuovo album?

Assolutamente sì, è il primo passo verso il nuovo album e questo non posso negarlo, ma non voglio spoilerare nulla.

Sei stato grande trionfatore ad Amici, qual è il ricordo più bello che ti porti nel cuore?

Che il pubblico mi ha sempre amato, mi ha capito, mi ha protetto, ha compreso la mia fragilità e l’ha resa forza. E così continuo a fare io con la mia musica per non deluderlo mai.

E Maria de Filippi cosa rappresenta per te?

Una persona con la quale potersi confrontare su tutto, schietta, sincera e di grande empatia. Si trovano poche persone con quella intelligenza e acutezza ormai. Anzi, forse non se ne trovano affatto.

Tu scrivi per te e per gli altri, tra cui anche Laura Pausini. Una gran bella soddisfazione? Raccontaci qualche aneddoto su di lei

Beh, certamente quando mi disse che avrebbe cantato LIMPIDO in duetto con Kylie Minogue, oppure quando durante la conferenza stampa del suo ultimo album, Fatti Sentire, per cui ho scritto diverse canzoni, mi ha detto davanti a una sala gremita di giornalisti, che avrei aperto il suo tour. È stata una sorpresa stupenda!

E per il futuro come la vedi la tua musica? Ci puoi anticipare qualcosa?

Vivo il presente, sempre. Ma se dovessi già pensare al futuro, spero di poter collaborare anche con artisti all’estero. Amo molto il mondo latino e spero un giorno di poter cantare e scrivere anche lì.

