Wanda Nara, il top non contiene le curve esplosive: impareggiabile – FOTO

Svelata l’abitudine di Wanda Nara in uno scatto più sexy che mai, il top sportivo esplode: seduzione all’ennesima potenza

Determinata, affascinante e sensuale, Wanda Nara è una delle bellezze più seguite e adorate del web. La splendida showgirl argentina, nonchè procuratrice sportiva, ha infatti totalizzato nel tempo il numero di 7,6 milioni di followers, comprendendo anche i fan della sua terra di origine.

Estremamente chiacchierata, si è resa protagonista del gossip ma anche delle notizie sportive, subendo aspre critiche. Tuttavia con la sua personalità forte ed autentica, e la fisicità prorompente, ha conquistato un numero di ammiratori tale, da annientare la cifra degli haters. Svelata una sua abitudine quotidiana, che considerati i suoi numeri social, si prospetta già la nuova tendenza dell’anno.

Wanda Nara, pausa con yerba mate seducente

A svelare l’abitudine della showgirl è il profilo Instagram del Club del Mate, che riposta lo scatto di Wanda Nara. Bevanda alle erbe, il mate è considerato un vero e proprio rituale in Argentina e altri paesi del Sud America, proprio come quello del caffè per l’Italia.

Come per il thè, l’erba mate viene essicata e sminuzzata per permetterne l’assunzione, ed ha ormai spopolato oltre i confini locali. Tanto che si è sentita la necessità di creare un Club del Mate sui social, che potesse fornire informazioni alle persone interessate, sud americani trapiantati in Italia, oppure nuovi consumatori.

Da argentina doc, Wanda Nara non poteva che favorirne il consumo, trasformandola in un’abitudine di casa Icardi. E se i benefici di tale rituale fossero quelli rappresentati dalla meravigliosa bellezza della showgirl, sarebbe facile cadere nella tentazione di sperimentarlo.

Semplicemente strepitosa l’immagine che la ritrae, evidenziandone lo splendore. Pelle distesa, sguardo ammaliante, forma fisica perfetta, ma l’occhio cade proprio sul top che non riesce a contenere il generoso décolleté.

Potrebbe trasformarsi nella nuova tendenza dell’anno, che oltre ad essere esteticamente accattivante per la caratteristica zucca a fiasco con cannuccia, possiede ottime proprietà per l’organismo. E Wanda Nara, che lo sa bene, ce lo racconta in questo scatto tremendamente sexy.