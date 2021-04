Akash, confessa: “E’ stata Elisa Isoardi a farmi abbandonare il gioco!”

Akash Kumar è ospite del Punto Z dove a Tommaso Zorzi rivela tutto ciò che in questa edizione dell’isola è stato messo in discussione.

Akash Kumar nonostante la sua brevissima permanenza sull’Isola dei famosi è stato senza dubbio il concorrente più discusso di questa edizione.

Il bellissimo modello infatti ha messo in mostra un carattere difficile da gestire tanto che dopo essere uscito dal programma ha sparato a zero sulla televisione e sui protagonisti del reality.

Dopo due settimane di quarantena, di ritorno dall’Italia, è potuto tornare in studio a Milano dove ha trovato sia Ilary Blasi che Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, i quali aveva attaccato duramente.

Akash è stato ospite proprio di quest’ultimo, al programma che conduce su Mediaset Play ossia Il punto Z dove finalmente ha svuotato il sacco.

Akash: finalmente tutta la verità!

Come ben sappiamo Tommaso non aspettava altro che questo confronto con Akash Kumar e di certo non si è trattenuto ma ha fatto al modello tutte quelle domande scomode che precedentemente l’avevano fatto imbestialire. Stavolta ha risposto e finalmente ha spiegato tutte le controversie di cui si è reso protagonista.

Innanzitutto ha chiarito che si chiama realmente Akash Kumar e i nomi che ha usato a Ciao Darwin (Pablo Andrei Romeo) e a Temptation Island (Andrea P.) erano pseudonimi dettati dal suo agente con il quale non ha più voluto proseguire il percorso lavorativo.

Per quanto riguarda invece il colore degli occhi ha mostrato fotografie di indiani con il suo colore della pelle e gli occhi azzurri chiarendo inoltre che ci sono foto di diversi anni fa dove lui aveva già gli occhi di questo colore e che se si guardano attentamente gli scatti in cui è stato ritratto con gli occhi marroni si può notare che sono vittima di Photoshop.

Alla domanda chi avrebbe voluto baciare all’Isola risponde senza troppi giri di parole: “Francesca Lodo!”.

A chi invece Akash ha qualcosa da dire? Elisa Isoardi! E svela un retroscena: “Arriviamo all’Isola e andava tutto bene, dietro le telecamere mi dice se c’è un’altra isola (perché già sapevamo qualcosa), noi Rafinados non dobbiamo andare lì. E così è andata. La colpa è stata mia perché dovevo ragionare con la mia testa!”. E aggiunge: “Se fossi rimasto su quell’isola, ora insieme a Beatrice Marchetti avrei fatto un percorso straordinario!”

Inoltre aggiunge di aver regalato a Elisa 2000 euro di vestiti e anche ad Awed ma alla domanda di Zorzi chiarisce: “Non l’ho fatto per ‘comprarmi’ i compagni di gioco ma perché sono buono, anche perché ma Elisa Isoardi chi è?“

Inoltre commenta anche il ruolo di Elettra Lamborghini: “Non ho niente contro di lei, la vedo una bella ragazza ma come opinionista non capisco mi sembra che parli poco forse non le piace il cast”.

E sull’amore? Alla foto di Giovanna Abate chiarisce: “C’è stato qualcosa ma nulla di importante, ho avuto una storia di 7 anni ma con una ragazza che non c’entra niente con questo mondo e non dirò mai il suo nome!”.

E chiude così. Akash tra 10 anni? “Hollywood!”