Tommaso Zorzi ha confessato di avere uno splendido rapporto con Alba Parietti. Ospiti al Maurizio Costanzo Show si confessano: “siamo due pettegole”.

Alba Parietti e Tommaso Zorzi sono stati ospiti del Maurizio Costanzo Show mercoledì 21 aprile, i due hanno confessato di vivere un rapporto bellissimo basato sulla complicità.

Tommaso, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha evidenziato come lui e la showgirl si sentano al telefono periodicamente (almeno una volta al giorno): “Io e lei siamo due pettegole uniche… Noi Maurizio passiamo pomeriggi interi a spettegolare…” confessa Zorzi ed aggiunge: “Maurizio devi capire che ormai io e Alba abbiamo una tale affinità che riduciamo tutti i nostri discorsi e nessun altro tranne noi capisce quello che diciamo…”.

Maurizio Costanzo gli ha chiesto se Francesco Oppini (figlio della Parietti) partecipi alle loro strane conversazioni e la showgirl risponde che il figlio non capisce nulla in quanto bisogna essere allenati.

Un duo infallibile, Tommaso ed Alba sono fatti l’una per l’altra

Alba e Tommaso hanno proprio un bel rapporto e lo dimostrano anche durante la puntata del Maurizio Costanzo Show. Terminato il siparietto simpatico tra la showgirl ed il vincitore del Grande Fratello Vip, l’intervista si sposta su Francesco Oppini, figlio di Alba.

Sul rapporto con suo figlio, la Parietti ha spiegato: “Mi somiglia più di quanto lui vorrebbe. Lui detesta il mio carattere perché ci si riconosce. Quando mostro la mia parte ansiosa e fragile non lo sopporta, accadeva lo stesso a me con mio padre. Anch’io quando ho visto debole mio padre, che era la mia forza, non lo sopportavo”.

Ed aggiunge: “Abbiamo vent’anni di differenza, sono veramente pochi. Io però non ho fatto la madre amica, non penso sia un ruolo adeguato. Ho fatto il genitore”.

L’intervista si conclude con dell’ironia da parte della Parietti, la quale sdrammatizza tutte le critiche che riceve per gli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta: “Al mare alle mamme dico di non preoccuparsi se si vede qualcosa, tanto è tutto finto come nei film horror, e quando sono in acqua dico che sono biodegradabile. Insomma me le dico da sola le cosa, prima che lo facciano gli altri. Anticipo i detrattori”.

La puntata si conclude con l’esibizione di Alba e Tommaso con la canzone di Fabrizio De Andrè, Il Pescatore.