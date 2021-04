Alba Parietti, la FOTO insieme a due amiche eccezionali: che ricordi!

Alba Parietti apre il suo album dei ricordi e regala ai fan una foto in compagnia di due personaggi davvero eccezionali

Alba Parietti è di certo uno dei personaggi del mondo dello spettacolo che più ha saputo farsi apprezzare per simpatia ed intelligenza. Negli ultimi tempi sta diventando sempre più attiva sui social per la gioia delle migliaia di follower che affollano il suo profilo Instagram. Per ricambiare tanto amore la showgirl ha voluto condividere uno scatto di qualche anno fa in cui si trova in compagnia di due personaggi fuori dal comune. L’evento era di quelli importanti, si trattava infatti del cinquantesimo compleanno di Antonella Rodriguez Boccanelli. In quell’occasione era intervenuta la crème del mondo vip capitolino e fra gli invitati c’era ovviamente anche Alba Parietti. In questo scatto la presentatrice si è lasciata ritrarre in compagnia del mito del rock italiano Gianna Nannini e dell’onorevole Melania Rizzoli. Una foto che le immortala felici, spensierate e soprattutto abbracciate, un particolare ormai diventato purtroppo un vago ricordo.

Alba Parietti: un personaggio che non ha mai nascosto la sua passione politica

Alba Parietti fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo non ha mai fatto segreto delle sue idee politiche portate sempre avanti con orgoglio. Da sempre ha infatti dichiarato che “nasco, resto e morirò di sinistra” assecondando un destino impresso nella sua vita già prima di nascere. Alba deve infatti il suo nome all’omonima città piemontese che è stata la prima della regione ad essere liberata nel 1945. Da sempre appassionata di politica negli ultimi anni ha spesso partecipato a talk show di successo in cui ha espresso le sue posizioni con competenza e sincerità. Una delle sue ultime “discussioni” riguardanti appunto tematiche sociali di rilievo c’è stata all’interno del Maurizio Costanzo Show dove fra gli ospiti c’era anche il senatore Matteo Salvini.

Riguardo questa circostanza Alba Parietti ha dichiarato che pur non condividendo nemmeno una virgola del pensiero politico del leader della Lega ha però apprezzato il confronto schietto e civile. L’ennesima dimostrazione che, a differenza di molti altri personaggi televisivi, l’Alba nazionale ha a cuore il dialogo senza facili sensazionalismi.