Ad Amici una coppia di allievi si è lasciata. La ballerina ha confermato la rottura ma non ha spiegato il motivo. C’entra Stefano De Martino?

Ad Amici di Maria de Filippi, oltre le sfide e le ore di studio non mancano, come sempre, i flirt e le storie amorose. Quest’anno nella prestigiosa scuola di Canale 5 l’amore era sbocciato tra la ballerina Martina Miliddi e il cantante Aka7even.

Lei è stata eliminata ed è quindi ufficialmente fuori dalla scuola. Ma oltre a chiudere l’esperienza nel talent ha chiuso, come ha spiegato su Instagram, anche la sua relazione con Aka7even. I due si sono lasciati, pare senza nessun motivo. Martina ha spiegato: “Con Luca (Aka7even) vi rispondo che siamo in buonissimi rapporti. Ci vogliamo davvero bene. Il resto non ve lo dico. Però gli voglio un sacco di bene, e anche lui. Siamo legati, tanto tanto tanto tanto”.

Sembrerebbe una fine tranquilla senza nessuno scossone ma alcune indiscrezioni descrivono la rottura tra di loro in modo ben diverso. Pare, infatti, che ci sia di mezzo Stefano De Martino.

Stefano De Martino e Martina insieme? I rumors

Secondo i ben informati, ora che Martina è fuori dal programma e libera anche sentimentalmente starebbe conoscendo Stefano De Martino. Del resto il ballerino durante il serale di Amici ha sempre mostrato apprezzamento per l’allieva.

Più volte ha cercato di salvarla Stefano, difendendola soprattutto dalle accuse della maestra Alessandra Celentano. Severa e pungente come sempre con i suoi giudizi si è scagliata più volte contro Martina e ogni volta ci ha pensato Stefano a difenderla.

Che l’ex di Belen Rodriguez abbia un debole, almeno artistico, per Martina è noto. C’è però chi sostiene che si vada anche oltre e che i due si stiano conoscendo. I fan hanno notato come il distacco tra Martina e Aka7even sia stato improvviso e soprattutto non ripreso dalle telecamere.

La loro rottura, infatti, non è stata vista né in diretta e né tantomeno nel daytime. La spiegazione di questo potrebbe risiedere nellla volontà di tenere lontano dalle telecamere proprio il fatto che Martina stia iniziando la conoscenza con Stefano De Martino.

Sarà davvero così? I due ad oggi non hanno commentato le indiscrezioni, né smentito e né confermato. Vedremo come si evolverà la cosa.