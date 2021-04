La coppia nata all’interno della casa del GF Vip inizia ad avere i primi attriti complice la gelosia della bella siciliana!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno iniziato la loro storia d’amore sotto i riflettori. I due si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip seppure all’inizio non nutrivano particolare simpatia l’uno per l’altro tanto che non riuscendo ad entrare in sintonia si nominavano di settimana in settimana.

D’un tratto però qualcosa è cambiato e tra i due è scoccata la scintilla che a Rosalinda è costata l’amicizia con Dayane Mello nonché la sua storia d’amore decennale con Giuliano.

Una volta usciti dalla Casa la coppia ha consacrato la loro relazione tanto che quando entrambi si trovano a Milano fanno le prove per una convivenza.

Nonostante i due sembrino affiatati e molto innamorati la bella siciliana è molto gelosa del suo Andrea e non perde occasione per farglielo notare.

LEGGI ANCHE —> Andrea Zenga vuota il sacco su Rosalinda: la risposta che tutti attendevano

La reazione di Rosalinda alla foto di Andrea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

LEGGI ANCHE —> Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la coppia si separa. Cosa è successo

Negli ultimi giorni infatti, Zenga si è reso protagonista di alcuni scatti come modello dove ha vestito dei panni inediti.

Rosalinda non è rimasta di certo indifferente a questa evoluzione da sex symbol del suo fidanzato e ci ha tenuto a lasciare un commento pungente.

Andrea ha posato su una poltrona con indosso una camicia sbottonata che è stato ciò che ha mandato la bella Rosalinda su tutte le furie: “Potevi sbottonarla un po’ di più questa camicia già che c’eri!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Il bell’Andrea non ha voluto rispondere alla provocazione della sua fidanzata, almeno via social. Che l’abbia fatto dal vivo? E che questa sua gelosia possa intralciare il suo lavoro o il loro rapporto?