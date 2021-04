La Tatangelo appare magnifica in una foto condivisa da una fan page, indossa shorts e si vede l’addominale scolpito

La magnifica Anna Tatangelo appare sulla fan page di qualche suo fan con una foto vecchia in cui appare in shorts e addome scolpito in vista, che spettacolo. Nella didascalia si legge:“Buongiorno iniziamo così, un’altro giorno con la nostra artista Anna stupenda”. I commenti di tutti gli altri fan non tardano ad arrivare, “Buona giornata a te Anna”, “Buongiorno a te straordinaria signora”. Sono tante la fan page dedicate alla cantante ma questa ha addirittura 115 mila follower.

Anna Tatangelo tra le artiste più apprezzate d’Italia

La cantante Anna Tatangelo è sicuramente tra le più apprezzate del panorama musicale italiano. Oltre ad essere bravissima è anche molto bella e i suoi fan impazziscono per lei. Sono moltissime le fan page dedicate a lei e sono molto seguite, per avere ogni giorno qualche foto da guardare e ammirare della loro beniamina. Le fan page seguono Anna in tutto e per tutto, sono presenti ogni volta che va in onda, in televisione o esce con un nuovo singolo o album. In questo modo chiunque voglia avere informazioni vecchie e nuove della Tatangelo può tenere il passo. Lei apprezza questa attenzione nei suoi confronti e infatti segue anche le pagine che la sostengono.

L’approvazione di un personaggio famoso alla fan page di alcuni fan è una mossa importante, attesta che il personaggio si fida dei contenuti che vengono condivisi da quelle persone. Un bel riconoscimento. Per la Tatangelo è un periodo positivo, ha intrapreso un nuovo percorso musicale di cui è felice. Ha da poco partecipato ad un programma come giudice e ha confessato un desiderio inaspettato. La bella cantanti infatti ha rivelato ai suoi followers durante un botta e risposta su Instagram, che se dovesse condurre un programma le piacerebbe molto fare Le Iene. Alessia Marcuzzi stai attenta che la Tatangelo ti vuole soffiare il posto, potremmo quindi vedere la bella Tatangelo condurre Le Iene in futuro?

Vedremo, per il momento è concentrata sulla musica e alcuni nuovi progetti ancora top secret. Ha pubblicato qualche giorno una foto in cui era all’opera, scriveva qualcosa nello studio con le cuffie indosso. Starà preparando una hit esplosiva per l’estate forse? Speriamo di sì.