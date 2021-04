Annalisa anche oggi è riuscita ad incantare la sua platea di seguaci condividendo una fotografia meravigliosa.

Annalisa Scarrone è sempre più bella e brava. La nativa di Savona, dopo aver partecipato alla decima edizione del talent ‘Amici di Maria De Filippi’ -classificandosi al secondo posto e vincendo il premio della critica- ha collezionato numerosissimi riconoscimenti, ha pubblicato ben 7 album e ha preso parte a molte edizioni del’ Festival di Sanremo’. Il suo ultimo album ‘Nuda è stato davvero un successo: qualche settimana fa la classe 1985 lo ha ampliato con altri 6 brani.

Annalisa è una star anche sui social network: le sue fotografie che vengono pubblicate sui social network sono davvero fantastiche. La cantante, poco fa, ha fatto impazzire tutti mettendo in mostra il suo profilo da urlo. I dettagli non passano di certo inosservati e deliziano i fans.

Annalisa di profilo è meravigliosa: i dettagli si notano!

Annalisa ha conquistato l’attenzione dei followers con una fotografia molto interessante in cui ha messo in mostra il suo favoloso profilo. I capelli rossi e il suo nasino lasciano gli ammiratori a bocca aperta. Le sue labbra sono fantastiche mentre il suo occhio visibile è semplicemente spettacolare.

I dettagli non sfuggono ai fans: la 35enne indossa degli orecchini molto particolari e luminosi. Il suo tatuaggio sotto all’orecchio merita soltanto applausi: quella nota disegnata sulla sua pelle è molto minuziosa e carina. “Perché alla fine sono una ragazza d’oro“, ha scritto nella didascalia.

La Scarrone, qualche giorno fa, paralizzò Instagram pubblicando una fotografia fantascientifica in cui aveva la giacca completamente slacciata e niente reggiseno. Come se non bastasse, gli shorts cortissimi valorizzavano le sue gambe chilometriche.