Un giovane padre si è gettato nel vuoto in una diga tenendo in braccio la figlia di soli 9 mesi sotto gli occhi di alcuni passanti.

Ha preso in braccio sua figlia, di soli 9 mesi, e si lanciato da una diga. Questo è quanto messo in atto da un uomo di 38 anni nel pomeriggio di ieri a Williamstown, in Australia. Alcuni passanti, accortisi di quanto accaduto, hanno contattato immediatamente i soccorsi che si sono precipitati sul posto. Inutili i tentativi di rianimazione dei paramedici che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo e della piccola. Sul caso sono in corso le indagini delle autorità locali che stanno cercando di risalire alle motivazioni del terribile gesto.

Australia, 38enne si getta da una diga con la figlia di 9 mesi: indaga la polizia

Un uomo di 38 anni si è tolto la vita lanciandosi nella diga Whispering Wall, bacino sito a Williamstown, in Australia, tenendo in braccio la figlia, una bimba di soli 9 mesi. Stando a quanto riporta la redazione del quotidiano locale In Daily, il 38enne si sarebbe recato presso la diga insieme alla figlia e successivamente si sarebbe lanciato da una considerevole altezza. Il tutto sotto gli occhi di alcuni visitatori, tra cui diversi bambini, presenti sul posto. Quest’ultimi hanno subito lanciato l’allarme.

Presso la diga sono arrivate diverse squadre di emergenza che hanno ritrovato i due corpi riversi ai piedi del muro. Nonostante i tentativi di rianimazione, sia per il 38enne che per la piccola non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni e le ferite riportate dopo la caduta nel vuoto.

Oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti della polizia australiana che hanno avviato le indagini per chiarire la tragedia. Il caso, scrive In Daily, è stato trattato sin da subito come un omicidio-suicidio. Le autorità, che hanno raccolto la testimonianza dei presenti, hanno escluso l’ipotesi di una tragica fatalità.

Rimangono da accertare le ragioni per le quali il 38enne abbia compiuto un simile gesto. Non è chiaro se alla base dell’omicidio-suicidio vi possano essere tensioni tra l’uomo e la compagna, madre della vittima, circostanza su cui la polizia tiene il riserbo.