Ad Avanti un Altro, il concorrente Paolo ne ha combinate di tutti i colori. Bonolis, irritato, ha dovuto redarguirlo: “Capisce che non è il caso?”

Con l’arrivo del concorrente Paolo, nello studio di Avanti un Altro è scoppiato il caos. Il ragazzo, divertentissimo e spigliato, ha fin da subito catturato le simpatie dei due conduttori, che si sono piacevolmente misurati con il suo carattere esuberante. Paolo, infatti, tra battute ed uscite a dir poco esilaranti, ha fatto sorridere tutti. Bonolis, che non si tira mai indietro quando si tratta di prendere in giro i concorrenti, ne ha immediatamente imitato il dialetto.

L’ingresso in scena della Bona Sorte ha ulteriormente messo in difficoltà il partecipante, che non ha tuttavia perso il proprio spirito. Ad un certo punto, Paolo ha fatto una richiesta piuttosto esplicita a Bonolis, che è stato colto alla sprovvista. “Capisce che non è il caso?“, gli ha risposto il conduttore, fra gli applausi del pubblico.

Avanti un Altro, Bonolis si irrita: “Capisce che non è il caso?”

Dopo aver superato la prima tornata di domande, il concorrente Paolo ha fatto una richiesta neanche troppo inconsueta per il pubblico di Avanti un Altro. “Posso attingere?“, ha domandato al conduttore, riferendosi alla famosa “palpata” di fondoschiena che, secondo molti, porterebbe fortuna ai partecipanti. Bonolis, con la sua consueta ironia, ha sdrammatizzato il momento già esilarante di per sé.

“Capisce che non è il caso? Pure il gomito..?“, ha esclamato il presentatore, notando che Paolo si era già apprestato ad offrirgli il gomito. “Vede, ho una certa età, ma non sono sua nonna“, ha proseguito Bonolis, mentre tutti i presenti si sono lasciati andare a delle fragorose risate. Il pidigozzo pescato da Paolo si è rivelato fortunato: con l’estrazione della Bona Sorte, infatti, il concorrente aveva la possibilità di vincere ben 300.000 euro.

Tuttavia, alla domanda posta dal personaggio del Minimondo, Paolo ha risposto in maniera errata. Sconsolato e abbattuto, il partecipante è stato nuovamente deriso da Bonolis, che con il suo modo di fare ne ha sempre una per tutti. “Non mi faccia la faccia afflitta“, ha detto il conduttore, invitandolo a ripescare.

Nel giro di poco tempo, purtroppo, il simpaticissimo concorrente ha dovuto abbandonare il gioco. Bonolis e Laurenti, tuttavia, non si sono persi d’animo: con l’arrivo del successivo partecipante, infatti, i conduttori si sono nuovamente scatenati.