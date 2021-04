Boccoli da urlo fatti con l’accappatoio: il segreto è… – VIDEO

Chi avrebbe mai detto che basta il laccio di un accappatoio per una piega perfetta? Provate anche voi a realizzare i boccoli senza il ferro!

Quante di voi ricorrono a phon e piastre dopo la doccia? L’eccessiva esposizione dei capelli al calore danneggia le lunghezze: ma come possiamo avere comunque dei capelli sempre al top?

Una delle tante tecniche per ottenere una piega mossa è quella del laccio dell’accappatoio: per provarla dovrete munirvi di questo oggetto ed avere i capelli umidi.

Posizionate il laccio al centro della testa e dividete i capelli in due zone: quella di destra e quella di sinistra.

Cominciate l’operazione prendendo la ciocca di capelli che vi incornicia il viso e fatele fare un giro intorno al laccio.

Per procedere col secondo giro prendete un altro po’ di capelli e aggiungeteli ai precedenti: ripetete lo stesso passaggio fatto con la prima ciocca, cioè girateli intorno al nastro dell’accappatoio.

Boccoli sempre al top senza usare piastre: ecco come si fa…

Aggiungendo ciocca dopo ciocca terminate i capelli da arrotolare e girate intorno al laccio le lunghezze rimanenti, per poi legarle alla fine con un elastico.

Più le ciocche saranno piccole e girate strette e più il boccolo vi verrà definito: viceversa otterrete un effetto più naturale.

Procedete così sia per la parte di destra, che per quella di sinistra e poi girate entrambe le metà su loro stesse, per far sì che la posa tenga e l’effetto sia sensazionale.

Per non far scendere il tutto legate le due metà tra di loro e dormiteci su: al vostro risveglio avrete dei boccoli perfetti, senza aver stressato i capelli esponendoli a temperature elevate.

FRANCESCA BACOSI

POTETE TROVARE IL VIDEO QUI: