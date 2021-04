Scontro in moto sulla provinciale: morto un ragazzo di 25 anni

Nella mattinata di ieri, un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla provinciale 31 nel tra Castel Guelfo e Castel San Pietro, in provincia di Bologna.

Un ragazzo di soli 25 anni è morto nell’ennesimo incidente stradale verificatosi nel nostro Paese. È accaduto nella mattinata di ieri lungo la provinciale 31 nel territorio compreso tra Castel Guelfo e Castel San Pietro, in provincia di Bologna. La vittima viaggiava in sella alla sua moto che, per cause ancora in fase di verifica, si è schiantata contro un autobus di linea che procedeva in direzione opposta. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 25enne. Ferito lievemente il conducente del mezzo pubblico.

Leggi anche —> Grave incidente sull’autostrada: due morti

Bologna, scontro tra moto ed autobus di linea: muore ragazzo di 25 anni

Leggi anche —> Auto finisce in un canale: morto ex consigliere comunale

Nella tarda mattinata di ieri, un ragazzo ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale 31 tra Castel Guelfo e Castel San Pietro, entrambi comuni in provincia di Bologna. A perdere la vita Elia Cardelli, 25enne di Imola. Stando a quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, il ragazzo si trovava in sella alla sua moto, una Ducati Monster che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un autobus della linea 156. Un impatto molto violento che ha lasciato scampo al motociclista.

Sul posto è arrivato, in pochi minuti, lo staff medico del 118 che ha provato a rianimare il 25enne. Purtroppo, i medici si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. Considerata la gravità del sinistro era stato allertato anche l’elisoccorso. Lievemente ferito il conducente dell’autobus.

Intervenuti anche i carabinieri di Imola che si sono occupati dei rilievi del caso, sentendo anche le testimonianze degli automobilisti per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri, scrive Il Resto del Carlino, pare che lo scontro sia frutto di un tentativo di sorpasso da parte del motociclista che, superando un camion, è finito contro l’autobus proveniente dalla direzione opposta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per permettere la rimessa in sicurezza del tratto stradale interessato ed i rilievi dei militari dell’Arma, la strada è stata chiusa per circa due ore.