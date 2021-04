Gli 80 anni di Mara Maionchi: “Grazie da quando ho detto la prima parolaccia” – FOTO

Mara Maionchi spegne 80 candeline e lo fa ringraziando sui social con un modo davvero particolare e irriverente com’è suo stile

Mara Maionchi, uno dei personaggi più irriverenti e incontrollabili della televisione italiana, spegne 80 meravigliose candeline e lo fa a modo suoi. Per ringraziare i suoi tantissimi fan ha deciso di pubblicare una foto di qualche anno fa sul suo profilo Instagram. Si può così ammirare una giovanissima Mara in uno scatto in bianco e nero. Anche se l’abbigliamento e lo stile rispecchiano pienamente quelli di una bella donna dell’epoca è difficile non essere catturati dall’intensità del suo sguardo. Dagl’occhi di quella che appare come più che ventenne si può intravedere il carattere e la personalità che tutti abbiamo imparato ad amare oggi. Con questa foto Mara ha voluto ringraziare quanti l’hanno nel tempo supportata fin da quando, in prima serata, le scappò con naturalezza una parolaccia. Fra gli auguri più sinceri si possono notare nei commenti quelli di Sandra Milo, di 8 anni più grande, dell’amico e compagno di lavoro Fedez e dell’influencer più famosa d’Italia Chiara Ferragni.

La straordinaria carriera di Mara Maionchi

Il grande pubblico ha iniziato a conoscere Mara Maionchi a partire dal 2008 quando è entrata a far parte della giuria del talen X-Factor. In realtà è da oltre 50 anni che la neo 80enne è una figura di rilievo nel mondo della musica italiana. All’inizio della sua carriera ha collaborato con diverse case discografiche come la Ariston Records e la Dischi Ricordi. In seguito insieme al marito, il paroliere Alberto Salerno, ha fondato due etichette, la Nisa nel 1983 e Non ho l’età nel 2006. Nel corso degli anni Mara Maionchi è riuscita a lavorare con i nomi che poi sono entrati nell’Olimpo della canzone in Italia. Fra questi, per citarne solo alcuni, Ornella Vanoni, Tiziano Ferro e Umberto Tozzi.

La sua simpatia e il modo di esprimersi sempre schietto e senza censure le ha permesso di diventare poi uno dei volti più amati della televisione. Recentemente è reduce dello straordinario successo di Lol – Chi ride è fuori, condotto insieme ad un suo grande amico il rapper milanese Fedez andato in onda su Amazon Prime Video.