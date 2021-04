Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi giovedì 22 aprile, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Pubblicato dal Ministero della Salute l’aggiornamento sull’epidemia da coronavirus in Italia. Stando a quest’ultimo, i casi di contagio sono saliti a 3.920.945, ossia 16.232 unità in più rispetto a ieri. Prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi che sono pari a 472.196 (-3.439) e dei ricoveri in terapia intensiva (-55) che risultano essere 3.021 in totale. I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 3.330.392 con un incremento di 19.125 unità. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio delle vittime con 360 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 118.357.

La Regione Emilia Romagna, si legge nelle note, ha eliminato 4 casi dal totale, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Il Ministero della Salute ha pubblicato ieri il consueto bollettino relativo all’epidemia da coronavirus in Italia. Stando ai dati, i casi di contagio erano saliti a 3.904.899. In calo i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 475.635 (-7.080) ed i ricoveri in terapia intensiva pari a 3.076. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza era giunto a 3.311.267. Il bilancio delle vittime saliva a 117.997.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, comunicava la sottrazione di 1 caso, in quanto non paziente Covid. L’Emilia Romagna segnalava che dai casi già comunicati sono stati eliminati 7 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Il Molise comunicava che i tamponi processati con test antigenico inseriti ieri erano la risultanza di tamponi effettuati dal 15 gennaio ad oggi sul territorio.

Aggiornato ieri lo stato dell’epidemia da coronavirus in Italia. Stando al bollettino del Ministero della Salute, le persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza erano 3.891.063. Ancora in calo i soggetti attualmente positivi che erano pari a 482.715, così come i ricoveri in terapia intensiva: 3.151 in totale. Le persone guarite salivano a 3.290.715. Purtroppo si aggravava ancora bilancio delle vittime che portavano il totale a 117.633.

La Regione Emilia Romagna, si leggeva nelle note, eliminava 5 casi dal totale, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Fauci, vaccino e restrizioni unica via per liberarsi dal Covid-19

Che i vaccini siano uno strumento per lasciarsi alle spalle la pandemia è ben chiaro. Lo ribadisce il professor Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid). Il professore ha però voluto precisare, nel corso di un videomessaggio della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica, che i vaccini da soli non sarebbero in grado di debellare il virus. A suo avviso bisogna continuare a mantenere vive delle misure di prevenzione.

Gli sforzi compiuti sino ad ora, sottolinea, è ben evidente che abbiano considerevolmente provato la popolazione mondiale. Tuttavia serve un ulteriore tenuta se vogliamo lasciarci alle spalle questa triste pagina della storia dell’umanità.

Decreto riaperture, le misure non piacciono all’opposizione: è scontro

Decreto riaperture, così è stato ribattezzato l’ultimo atto del Governo promulgato per frenare l’epidemia da Covid-19. Importanti novità riguardano il settore della ristorazione, il quale tornerà ad accogliere i propri commensali sia a pranzo che a cena usufruendo, però, degli spazi esterni. Su un punto, però, il Governo non ha fatto alcun passo indietro; il coprifuoco, che resterà fissato alle 22.

Una scelta non gradita alle forze dell’Opposizione in particolare dalla Lega scagliatasi contro il premier Mario Draghi. Per il leader del Carroccio, Matteo Salvini, il Paese non può più tollerare restrizioni e limitazioni. Di contro, però, ribadisce la propria fiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri. Soddisfatta, invece, la maggioranza.

Certificato verde: di cosa si tratta e come ottenerlo

Il certificato verde o Green Card , rientra nel novero delle nuove misure adottate dal Governo attraverso il suo ultimo Decreto che entrerà in vigore lunedì 26 aprile. Il documento permetterà di muoversi sull’intero territorio nazionale o anche di prendere parte a manifestazioni ed eventi. Il Certificato avrà validità di sei mesi per i soggetti guariti dal covid e quelli che hanno ricevuto il vaccino. Il documento, invece, varrà 48 ore, per chi lo otterrà sottoponendosi a tampone.

Sarà necessario avere con sé tale certificato se si intende recarsi in una zona arancione o rossa, dispensati coloro i quali si muovono da zona gialla a zona gialla.