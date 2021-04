Cristiano Malgioglio concorrente dell’Isola dei famosi? L’indiscrezione

Cristiano Malgioglio è pronto a volare nelle Honduras? Un nuovo concorrente dell’Isola dei famosi? Iva Zanicchi fa lo spoiler

Da qualche settimana è iniziato uno dei reality più seguiti negli ultimi anni, L‘Isola dei famosi. Ilary Blasi è al timone del programma e nonostante non manchino critiche da parte del pubblico e del web sulla sua conduzione, per gli autori se la sta cavando piuttosto bene. Anche il ruolo degli opinionisti è fondamentale affinché tutto vada nel verso giusto e con Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi non c’è nulla per cui avere paura.

Cristiano Malgioglio all’isola? Il gossip sul concorrente

Sarebbero in arrivo altri nuovi naufraghi da far atterrare nelle Honduras e tra questi potrebbe esserci anche Cristiano Malgioglio. E’ stata la sua collega e amica Iva Zanicchi a lanciare la bomba durante l’intervista a Casa Chi. “Io proporrei, perché mi ha detto che ci vorrebbe tanto andare, una settimana Cristiano Malgioglio su quell’Isola. – Ha spiegato –Davvero propongo di mandarlo. Mi ha chiamata e mi ha detto che vorrebbe partire”. Per togliere ogni tipo di dubbio sottolinea: “Se l’ho chiamato io? No è stato lui a dirmelo che farebbe questo programma”. Così l’opinionista è pronta a proporre il nuovo concorrente perché per lei Malgy sarebbe una carica per il gruppo che già da principio presenta tante rotture e incongruenze.

Malgy all’Isola dei famosi

Purtroppo per quest’anno Cristiano Malgioglio dovrà vedere svanire il sogno di essere un concorrente dell’Isola dei famosi, visto che ci sono delle regole da seguire a causa del Covid. Ma la sua dichiarazione potrebbe essere uno spunto per la prossima edizione. Dopo i due anni consecutivi al Grande Fratello Vip, un nuovo reality sarebbe il massimo per chiudere in meglio la sua carriera.

Per il momento dovremo accontentarci di seguire Malgy nelle trasmissioni tv, per l’Isola dei Famosi c’è ancora tempo.