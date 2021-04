I commenti per lady Rugani scaldano il web. Il suo ultimo scatto in sella alla bici mette in mostra un fisico da urlo. Web in visibilio!

Michela Persico oltre ad essere la compagna di Daniele Rugani è affermata sui social e ama ammaliare i suoi 565 mila followers con degli scatti dove mostra tutta la sua forma fisica.

E’ la compagna del calciatore della Juventus in prestito al Cagliari e mamma del piccolo Tommaso. I due ancora non sono sposati ma il matrimonio è nei progetti anche se Rugani ha ammesso di voler aspettare che il figlio cammini e possa portare loro le fedi nuziali sull’altare.

Michela e la sua scelta d’amore

Michela ha ammesso di aver rinunciato alla sua carriera per stare accanto al suo compagno sia perché fare la spola tra Bergamo dove viveva, Milano dove lavorava e Torino dove abitava Daniele non era semplice e sia perché una relazione tra calciatore e giornalista sportiva non era ben vista.

Non rimpiange la sua scelta anche se ammette che lavorare è importante e si augura di poter proseguire la sua carriera magari come ha fatto Antonella Clerici che ha iniziato con lo sport e ha proseguito diventando conduttrice televisiva.

E su Diletta Leotta e Ilaria D’Amico?

Riguardo alla prima ammette che coniugare bellezza e professione non è un reato e lei essendo brava può permetterselo.

Per la D’Amico invece crede che la sua relazione con un calciatore non sia stata vista negativamente perché aveva già una carriera avviata e non doveva dimostrare niente a nessuno.